Sudáfrica pide a China aplazar unas maniobras navales con Rusia por la cumbre del G20

2 minutos

Nairobi, 5 sep (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica (SANDF, por sus siglas en inglés) solicitaron a China posponer unos ejercicios militares conjuntos con ese país y con Rusia, que habrían llevado buques de guerra chinos y rusos a aguas sudafricanas este noviembre, el mismo mes en que la nación africana acogerá la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20.

El portavoz de la SANDF, Siphiwe Dlamini, indicó en un comunicado difundido este viernes por medios locales que mantienen conversaciones con sus homólogos chinos para fijar una nueva fecha que resulte adecuada para todas las partes, aunque no precisó si Pekín ha aceptado la petición.

«Esto tiene como objetivo garantizar que los ejercicios no afecten a los arreglos logísticos, de seguridad y de otro tipo vinculados a la presidencia del G20 de Sudáfrica», afirmó Dlamini.

La cumbre de líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) se celebrará en Johannesburgo los próximos 22 y 23 de noviembre, con la previsible participación del presidente chino, Xi Jinping.

Sudáfrica organiza cada dos años maniobras navales conjuntas con China y Rusia, sus socios en el bloque de economías emergentes BRICS, y los ejercicios previstos para finales de noviembre formaban parte de ese acuerdo.

Se trata de la tercera edición de estas maniobras, que se realizan cada dos años entre los socios de los BRICS, y en esta ocasión China ejercía como nación líder en los ejercicios que deben desarrollarse en aguas sudafricanas.

«La participación de Sudáfrica en ejercicios militares de esta naturaleza con distintos países forma parte del fortalecimiento de unas sólidas relaciones multilaterales y bilaterales», subrayó Dlamini.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 el pasado 1 de diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre de este año, cuando tomará el relevo Estados Unidos. EFE

