Sudáfrica pide elecciones inclusivas, transparentes e imparciales en Sudán del Sur

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Nairobi, 10 jul (EFE).- El ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, pidió este viernes que las elecciones generales previstas en Sudán del Sur en diciembre próximo sean inclusivas, transparentes e imparciales.

«Es fundamental que las elecciones sean inclusivas, transparentes e imparciales, y que el entorno de seguridad propicie la celebración de elecciones libres e imparciales», afirmó Lamola en su cuenta de la red social X.

El jefe de la diplomacia sudafricana hizo esas declaraciones tras visitar esta semana el país en calidad de presidente del Comité Ad Hoc de Alto Nivel de la Unión Africana (UA) para Sudán del Sur, conocido como C-5.

«Dejamos Sudán del Sur con renovada esperanza de que la paz prevalezca», señaló Lamola, quien el pasado miércoles fue recibido en audiencia por el presidente sursudanés, Salva Kiir.

«Asimismo, esperamos que se emprenda un proceso de diálogo nacional inclusivo con la participación de todos los signatarios del Acuerdo (de Paz) Revitalizado (2018), que todos los procesos que se desarrollen a partir de ahora sean creíbles y que todas las partes participen en este proceso», añadió el ministro.

Las elecciones generales, previstas para el 22 de diciembre, serán las primeras en la historia del país más joven del mundo.

Kiir pidió unidad a su población ante los problemas políticos que atraviesa el país, a tan sólo cinco meses de las elecciones, en un discurso a la nación publicado la madrugada de este viernes en conmemoración de los quince años de independencia de Sudán del Sur.

En el último año, el país ha entrado en una nueva fase de deterioro marcada por el recrudecimiento del conflicto entre el Gobierno del presidente Kiir y sectores armados de la oposición vinculados al exvicepresidente Riek Machar.

La escalada se intensificó desde marzo de 2025, en un contexto de retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2018, destituciones de figuras ligadas a Machar y posteriores detenciones en su entorno.

La oposición interpreta la celebración de las elecciones como un intento de exclusión en medio del procesamiento de Machar. EFE

pa/jgb