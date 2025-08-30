Sudáfrica pide un «diálogo inclusivo» liderado por sudaneses para poner fin al conflicto

3 minutos

Nairobi, 30 ago (EFE).- Sudáfrica llamó este sábado a las partes enfrentadas en Sudán a entablar un “diálogo inclusivo» liderado por los propios sudaneses que permita poner fin a más de dos años de guerra en ese país y expresó su profunda preocupación por la intensificación del conflicto.

“No puede haber una solución militar al conflicto, que debe resolverse de forma pacífica mediante un diálogo inclusivo, liderado y controlado por los sudaneses”, señaló el Ejecutivo del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en un comunicado.

“Sudáfrica reitera su llamamiento para que se ponga fin de inmediato al conflicto y se reanuden las conversaciones genuinas y sinceras para ponerle fin”, agregó el documento.

El Gobierno sudafricano condenó los ataques recientes en Al Fasher, capital de Darfur del Norte (noroeste), que permanece asediada desde hace más de 500 días y donde el fuego de artillería contra barrios poblados, incluido el mercado central, causó la muerte de al menos 24 personas y dejó 55 heridos.

Pretoria subrayó que la prolongación de los combates entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), iniciados en abril de 2023, amenaza la estabilidad y la prosperidad no solo de Sudán, sino de toda la región, agravando la crisis humanitaria y de refugiados.

Asimismo, instó a los bandos enfrentados a respetar el derecho internacional humanitario, permitir el acceso para distribuir ayuda y garantizar atención médica esencial, especialmente en zonas sitiadas como El Fasher.

“No puede haber una solución militar al conflicto”, advirtió el Gobierno sudafricano, que pidió un proceso de transición pacífica hacia un gobierno democrático y civil que encamine al país hacia “la reconciliación y el desarrollo”.

Según el comunicado, Ramaphosa ha reiterado en sus diálogos con las partes enfrentadas la necesidad de volver a la mesa de negociación.

“Sudáfrica promete una vez más su pleno apoyo a los esfuerzos del enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas a Sudán, Ramtane Lamamra, la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) para promover el fin pacífico del conflicto”, concluyó el documento.

Unicef alertó de que Al Fasher vive una “tragedia devastadora” tras 500 días de asedio por parte de las FAR, con miles de niños que sufren desnutrición, enfermedades y violencia sin acceso a ayuda humanitaria, situación que se ha agravado con la aparición de un brote de cólera.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de doce millones, incluidos más de tres millones a Chad, Egipto y Sudán del Sur, lo que ha provocado la mayor crisis humanitaria del planeta. EFE

aam/mb