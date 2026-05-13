Sudáfrica pospone juicio por corrupción contra cúpula policial hasta junio por más pruebas

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Nairobi, 13 may (EFE).- El tribunal de magistrados de Pretoria aplazó este miércoles hasta el 26 de junio la audiencia de un destacado caso de corrupción y fraude en una licitación millonaria ante la obtención de nuevas pruebas contra el suspendido jefe de la policía sudafricana, Fannie Masemola, y otros 12 altos cargos.

Según la fiscalía, requerirán un plazo de al menos seis semanas para completar las verificaciones necesarias, avanzar en las investigaciones financieras y proceder con la divulgación del expediente a las partes.

Masemola enfrenta cargos por infringir la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas, mientras que el resto de los implicados, entre ellos Vusumuzi Matlala, están acusados de fraude y corrupción.

El caso está vinculado a una licitación de servicios médicos cuyo monto fue revisado hoy por la Autoridad Nacional del Ministerio Público (NPA), que ajustó la cifra de 360 millones de rands informada inicialmente a 228 millones (unos 11,6 millones de euros).

A diferencia del resto de los acusados, que se encuentran en libertad bajo fianza, Matlala permanece en prisión y durante la sesión de este miércoles el tribunal autorizó que el acusado continúe recluido en el centro correccional Kgosi Mampuru, en Pretoria, tras haber sido trasladado en diciembre desde una prisión de máxima seguridad en la provincia de KwaZulu-Natal.

Al término de la audiencia, Masemola reiteró su inocencia ante la prensa y cuestionó las razones de su procesamiento.

«Creo que hay algo más detrás de esto. No sé qué es, pero en alguna parte, de alguna manera, hay un motivo mayor. Esperaremos a que se desarrollen los procesos, pero sé que soy inocente», declaró el suspendido jefe policial.

La Policía sudafricana se encuentra en el punto de mira tras la decisión del presidente del país, Cyril Rampahosa, de suspender a Masemola por su presunta implicación en un caso de corrupción en la licitación de un contrato sanitario, y por el que fue detenido el pasado 24 de marzo junto a otros doce altos cargos policiales.

El año pasado, Ramaphosa suspendió a su ministro de Policía, Senzo Mchunu, y anunció la creación de una comisión judicial para investigar las acusaciones hechas contra él por un alto mando policial sobre sus presuntos vínculos con bandas criminales. EFE

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