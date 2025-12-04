Sudáfrica rechaza acusaciones de “sabotaje” de Rubio y defiende su presidencia del G20

Nairobi, 4 dic (EFE).- El ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, respondió este jueves a las críticas del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró que EE.UU. no invitará al país africano al G20 por supuestamente haber “saboteado” los intereses de Estados Unidos durante la reciente presidencia sudafricana del foro.

“Sudáfrica es miembro fundador del G20; ningún miembro del G20 tiene el derecho unilateral de excluir a Sudáfrica del G20”, dijo Lamola en un comunicado dirigido a Rubio.

“Es de dominio público que Estados Unidos decidió no asistir a nuestras reuniones del G20. Dada esa ausencia, la idea de que ‘saboteamos’ el consenso no solo es incorrecta, sino que malinterpreta el propósito (…). Nuestro papel como anfitriones no fue forzar un acuerdo, sino crear las condiciones para ello”, añadió.

El ministro afirmó que la presidencia sudafricana se basó en tratar a África y al Sur Global como socios iguales y “abordar con honestidad los problemas macroeconómicos sistémicos”.

Las declaraciones llegan después de que Rubio afirmara el miércoles que la actuación de Pretoria “manchó fundamentalmente la reputación del G20” y reiterara que Estados Unidos no invitará al Gobierno sudafricano a participar durante la presidencia estadounidense del bloque.

Rubio repitió acusaciones difundidas en numerosas ocasiones por Trump al afirmar que «el apetito del Gobierno sudafricano por el racismo y la tolerancia hacia la violencia contra sus ciudadanos afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) se ha convertido en políticas nacionales centrales».

También sostuvo que Sudáfrica impulsó una agenda «de rencor, división y radicalismo» centrada en el cambio climático, la diversidad e inclusión, y que ignoró las objeciones de Estados Unidos a los comunicados oficiales.

Lamola respondió que “los agricultores afrikáneres siguen dominando e impulsando la seguridad alimentaria del país, junto con otros agricultores” y que el sector duplicó su valor desde 1994 y un crecimiento significativo a partir del año 2000 bajo el gobierno democrático del Congreso Nacional Africano (ANC, en inglés).

“Sudáfrica hoy está gobernada por un Gobierno de Unidad Nacional de diez partidos, no solo por el CNA. La nuestra es una democracia vibrante, disputada y viva: un repudio definitivo a la tiranía de una sola raza que una vez nos gobernó”, afirmó.

El funcionario también destacó que Sudáfrica aumentó su producto interno bruto (PIB) desde el fin del apartheid en 1994, que creció de 3,6 billones de rands (unos 180.720 millones de euros) a 7,3 billones de rands (366.600 millones de euros) para 2024.

“Secretario Rubio, el mundo nos observa. Se está cansando de los dobles estándares. Está harto de los sermones sobre democracia de quienes parecen haber olvidado que la democracia, en su mejor expresión, debe escuchar tanto como hablar”, cerró el ministro sudafricano. EFE

