Sudáfrica recupera los cuerpos de cinco mineros atrapados en una mina desde febrero

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Nairobi, 23 mar (EFE).- Las autoridades de Sudáfrica recuperaron los cuerpos de cinco mineros que quedaron atrapados tras un deslizamiento de tierra el pasado 17 de febrero en la mina de diamantes de Ekapa, en la ciudad de Kimberley (centro), informó este lunes la Policía.

«Los detectives de Kimberley están investigando el hallazgo de los cuerpos de dos hombres adultos en una mina local de Kimberley», publicó este lunes la Policía en su cuenta de la red social Facebook.

Dos cuerpos fueron recuperados este domingo por la mañana, y otro más el lunes de la semana pasada.

Tras la recuperación de todos los cuerpos, la comisionada de la provincia del Cabo Septentrional (donde está Kimberley), la teniente general Koliswa Otola, mostró sus condolencias a las familias y compañeros de estos mineros, y felicitó a los equipos de rescate.

Por su parte, el portavoz del Sindicato Nacional de Mineros (NUM), Livhuwani Mammburu, describió la tragedia como un «desastre» minero, según medios locales.

Además, cargó contra la empresa que gestiona la mina por solicitar su liquidación mientras se llevaban a cabo las operaciones de rescate, en un intento de «eludir» su responsabilidad.

«El incidente no es solo un desastre minero, sino una crisis humanitaria que ha dejado a más de 1100 trabajadores sin salario y en la incertidumbre», añadió.

Mammburu también declaró que la empresa minera «priorizó el beneficio sobre la seguridad» de los trabajadores, y que ya se había señalizado que la zona era de alto riesgo, por lo que consideró que la tragedia se podría haber evitado con sistemas de seguridad adecuados. EFE

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