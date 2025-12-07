Sudáfrica retira la exención de visado a palestinos tras detectar abusos en vuelos chárter

Johannesburgo, 7 dic (EFE).- El Departamento de Interior de Sudáfrica retiró la exención de visado de 90 días para los titulares de pasaportes palestinos ordinarios, tras alegar un abuso de esta facilidad por parte de actores israelíes vinculados a iniciativas de “emigración voluntaria”.

El Ministro del Interior, Dr. Leon Schreiber, retiró la exención de visa de 90 días de Sudáfrica para los titulares de pasaportes palestinos después de que un grupo de 153 palestinos llegó el mes pasado en un vuelo chárter desde Kenia.

“Tras las investigaciones (…), que confirmaron el abuso deliberado y continuo de la exención de visado de 90 días para titulares de pasaportes palestinos ordinarios por parte de actores israelíes vinculados a iniciativas de ‘emigración voluntaria’ de residentes de la Franja de Gaza, el Departamento del Interior ha retirado la exención”, indicaron en un comunicado divulgado a última hora de este sábado.

Interior informó que no eran vuelos comerciales y que los aviones fueron fletados por intermediarios y no por los viajeros, la mayoría recibió billetes de ida y tenían prohibido llevar equipaje, solo dinero y artículos esenciales.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Johannesburgo-Oliver Reginald Tambo (OR Tambo), las autoridades constataron que carecían de fecha de salida y alojamiento, y la mayoría de los palestinos manifestó que no querían solicitar asilo en Sudáfrica.

«Esta secuencia de hechos también constituyó un abuso contra los propios pasajeros, ya que quienes organizaron los vuelos aparentemente se conformaron con dejar a los viajeros en la indigencia a su llegada a Sudáfrica”, dijo la portavoz de Interior, Carli Van Wyk.

El departamento afirmó que la llegada de estos vuelos chárter no se concibió como un evento aislado, sino que podrían formar parte de un esfuerzo más amplio y continuo para reubicar a palestinos en otras partes del mundo.

“Las investigaciones sobre la reciente llegada de dos vuelos chárter que transportaban a titulares de pasaportes palestinos revelaron un abuso sistemático de esta exención, con viajes diseñados no con fines turísticos o de estancias cortas, como se pretendía, sino para reubicar a palestinos de Gaza”, señalaron.

El departamento señaló que, tras retirar la exención de visado, gestionará las solicitudes de asilo de los viajeros que las presenten y seguirá aplicando la exención de 90 días para los que no busquen asilo, correspondiente a los palestinos que llegaron en los dos vuelos chárter.

“Retirar la exención de visado es la manera más eficaz de prevenir nuevos vuelos de esta naturaleza, garantizando al mismo tiempo que los viajeros legítimos procedentes de Palestina puedan visitar Sudáfrica de forma segura y sin sufrir abusos”, declaró el ministro de Interior, Leon Schreiber.

“Sudáfrica no será cómplice de ningún plan para explotar o desplazar a los palestinos de Gaza”, agregó.

A mediados de noviembre, unos 153 palestinos procedentes de Gaza fueron retenidos durante 13 horas en el O.R. Tambo, debido a la falta de sellos de salida, billetes de regreso y datos de alojamiento.

Aunque no superaron los controles migratorios, las autoridades les permitieron la entrada por razones humanitarias tras la intervención de la organización ‘Gift of the Givers’, que se comprometió a apoyarlos durante su estancia. EFE

