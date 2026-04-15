Sudáfrica retorna a Zimbabue restos humanos y una obra sagrada robados en época colonial

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(Añade declaraciones del presidente de Zimbabue)

Nairobi, 15 abr (EFE).- Sudáfrica ha devuelto al vecino Zimbabue restos humanos ancestrales y una talla de piedra del ave sagrada que representa su emblema nacional, robados hace más de un siglo durante la época colonial y que el presidente zimbabuense, Emmerson Mnangagwa, recibió este miércoles en una ceremonia.

«Celebramos un hito significativo en el camino de nuestra nación hacia la restauración y el renacimiento espiritual», afirmó Mnangagwa en la red social X, al recibir los objetos en la State House, sede de la Presidencia en la capital de Zimbabue, Harare.

«Tenemos el gran privilegio de dar la bienvenida a los venerados restos ancestrales de nuestros antepasados, acompañados por el Ave de Zimbabue, símbolo de gran importancia nacional», añadió el mandatario.

El Gobierno sudafricano retornó esos objetos este martes, al destacar el valor del llamado ‘Ave de Zimbabue’ (Chapungu), una obra de «importancia nacional» que es un «símbolo sagrado de un pueblo, de su espiritualidad y de su soberanía», señaló el Ministerio de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica en un comunicado.

«La historia del Ave de Zimbabue -subrayó- ha sido una historia de orgullo, identidad y dolorosa separación. Talladas hace siglos en un solo bloque de piedra en la antigua ciudad de Gran Zimbabue, estas magníficas esculturas fueron guardianas de una poderosa civilización africana que floreció entre los siglos XI y XV».

A finales del siglo XIX, en pleno apogeo del saqueo colonial, varias de estas aves fueron sustraídas de Zimbabue.

Tras la independencia de Zimbabue en 1980, muchas de las aves fueron devueltas gracias a la diplomacia y la cooperación internacional.

Casi 140 años después de que la primera fuera sustraída y vendida al magnate británico Cecil Rhodes, fundador de Rodesia (territorio que englobaba a Zimbabue y Zambia), «esa misma estatua, la última y posiblemente la más importante de las ocho (robadas), finalmente emprende su viaje de regreso a casa», subrayó el departamento.

«Cuando algo sagrado se le arrebata a un pueblo, se pierde parte de su historia. La devolución de estos tesoros significa restaurar esa historia, restaurar el orgullo y restaurar la dignidad», dijo el ministro sudafricano de Deportes, Artes y Cultura, Gayton McKenzie.

Gran Zimbabue es una ciudad medieval situada en el sureste de Zimbabue que sirvió como capital del Reino de Zimbabue entre los siglos XI y XV y es patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El pasado marzo, los descendientes de combatientes anticoloniales ejecutados en Zimbabue por fuerzas británicas reclamaron al Reino Unido que sus restos, trasladados como trofeos a instituciones del país europeo, sean devueltos para poder darles un entierro digno.

Estas reivindicaciones se acentúan mientras el país se prepara para celebrar el Día de la Independencia este 18 de abril, conmemorando el 46.º aniversario del fin del dominio colonial británico en 1980. EFE

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