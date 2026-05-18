Sudáfrica será el país destacado en el Mercado de Cine Europeo de la próxima Berlinale

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Berlín, 18 may (EFE).- El cine sudafricano será el protagonista, como ‘País en el foco’, de la próxima edición del European Film Market (EFM), el Mercado del Cine Europeo que reúne a productores, distribuidores y representantes de la industria cinematográfica en el marco de la Berlinale, según comunicó este lunes la organización.

«La designación de Sudáfrica como ‘Country in Focus’ (País en el foco) del European Film Market para 2027 refleja tanto su larga relación con la Berlinale como la extraordinaria vitalidad de su industria cinematográfica», declaró la directora del festival, Tricia Tuttle.

Subrayó que «el cine sudafricano aúna una narrativa impactante, voces creativas notables y una marcada perspectiva internacional».

«Estamos encantados de poner el foco en una cultura cinematográfica que sigue marcando el debate global y de crear nuevas oportunidades de colaboración entre socios sudafricanos e internacionales en el EFM», agregó.

El ministro sudafricano de Deporte, Arte y Cultura, Gayton Mckenzie, afirmó que «esto es más que un reconocimiento, es una invitación».

Agregó que Sudáfrica aporta al EFM «una combinación excepcional de talento creativo, capacidad de producción e historias extraídas de uno de los panoramas culturales más fascinantes del mundo» y aseguró que su país está abierto a la colaboración, la coproducción y la inversión como socio creativo y comercial.

Desde ‘U-Carmen eKhayelitsha’, de Mark Dornford-Ma, primer filme sudafricano en ganar, en 2005, el Oso de Oro de la Berlinale, hasta ‘The Heart Is a Muscle’, de Imran Hamdulay, proyectado en 2025 en el festival dentro de la sección Panorama, «el mundo está descubriendo la auténtica narrativa sudafricana en todas sus facetas», añadió.

Como una de las economías africanas más integradas y diversificadas a nivel mundial, Sudáfrica cuenta con una industria cinematográfica dinámica y conectada internacionalmente que combina excelencia creativa, una sólida capacidad de producción y una creciente relevancia en el mercado global, destaca la Berlinale.

Con cineastas de renombre internacional, diversas tradiciones narrativas, equipos de primer nivel y una infraestructura de producción competitiva, el país se ha consolidado como un socio clave para la industria cinematográfica y de los medios internacionales, subraya el comunicado.

La iniciativa ‘País en el foco’, lanzada en 2017, busca crear posibilidades de cooperación internacional y ofrecer una perspectiva de la industria del cine de regiones escogidas.

El EFM, con Sudáfrica como país destacado, tendrá lugar del 10 al 16 de febrero de 2027 durante la 77ª Berlinale. EFE

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