Sudáfrica y Alemania pactan institucionalizar su diálogo político y una alianza energética

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Nairobi, 23 jul (EFE).- Sudáfrica y Alemania acordaron este jueves institucionalizar un diálogo político de alto nivel y avanzar en la cooperación sobre materias primas críticas y transición energética.

“Alemania es el socio comercial más importante de Sudáfrica en Europa. Unas 600 empresas alemanas operan en nuestro país y emplean a unas 100.000 personas”, destacó el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales, Ronald Lamola, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

El encuentro sirvió para revisar el Plan de Acción Conjunto adoptado en abril en Berlín, marco en el que ambos países elevaron sus relaciones bilaterales al rango de alianza estratégica.

Durante las conversaciones, ambos ministros abordaron la Alianza para una Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés), así como programas de formación vocacional dirigidos a reducir el desempleo juvenil.

En el plano institucional, pactaron reforzar la resiliencia democrática y el combate a la desinformación así como los conflictos internacionales en el este de la República Democrática del Congo (RDC), la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

Respecto a la guerra en Gaza, el ministro sudafricano reconoció divergencias con Berlín, aunque reiteró el reclamo de su país de un alto el fuego, acceso humanitario y la consolidación de la solución de dos Estados.

«Sudáfrica y Alemania no ven todos los aspectos de esta cuestión de la misma manera. Es precisamente por la fortaleza de nuestra alianza que podemos discutir nuestras diferencias abiertamente y de buena fe», afirmó Lamola.

Por último, el ministro sudafricano —cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, en inglés)— agradeció el respaldo alemán a un G20 inclusivo, tras haber albergado Sudáfrica la cumbre de dicho foro el año pasado.

La visita de Wadephul forma parte de una gira oficial por tres países africanos que comenzó el lunes en Mauritania, continuó entre el martes y miércoles pasado en Nigeria (visitando Lagos y Abuya), y concluyó este jueves en Sudáfrica. EFE

aam/fpa