Sudámerica gesta nuevos lazos para impulsar su turismo regional

4 minutos

Marta Garde

Madrid, 22 ene (EFE).- El turismo sudamericano deja de mirar solo hacia afuera para apostar por sus propios atractivos. América para América, una iniciativa impulsada por Chile, busca fomentar los viajes dentro de la región, con la colaboración del sector privado y el visto bueno ya de otros países.

El proyecto está en una fase incipiente, pero según avanza a EFE la subsecretaria de Turismo de Chile, Verónica Pardo, tiene su mirada fijada en fomentar los atractivos de la zona para sus propios ciudadanos, de forma que los viajeros latinoamericanos no apunten solo hacia Estados Unidos u otros continentes.

«La grandeza que tenemos de tener un solo idioma en Latinoamérica nos permite justamente seguir potenciando algo que desde afuera está más tensionado y que desde adentro, y me refiero a América Latina, no hemos estado mirando mucho», señala en el marco de su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, inaugurada el miércoles y que se clausura el domingo.

Chile, añade la subsecretaria, «es un convencido desde hace muchos años de la importancia del multilateralismo».

El país estuvo también implicado en la marca Visit South America, pero esa estrategia, que ya está en marcha, tiene su foco en el posicionamiento de Sudamérica como un destino unificado principalmente para mercados emisores en Europa y Asia, mientras que América para América quiere atraer a sus conciudadanos.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Perú y Colombia están de momento en esas discusiones, precisa a EFE el director nacional de Turismo de Uruguay, Cristian Pos, cuyo país también participa en la 46 edición de la Fitur.

Para Pos, América para América «responde a ciertas dificultades geopolíticas que ha habido en los últimos meses que dificultan en algún caso los viajes internacionales. A veces las dificultades se ven como oportunidad de reforzar los lazos que son implícitos, pero que quizá hace falta explicitarlos, volver a ponerlos en la mesa», añade.

Visit South America y América para América, según subraya, no son excluyentes. «No es que una cosa quite la otra, es dar la importancia a ese vínculo entre los países sudamericanos que, si bien ya existe hacia otros mercados, hay que aprovecharlo para mercados intracontinentales».

El director de Turismo uruguayo insta a aprovechar que «América del Sur tiene una población muy grande, destinos turísticos de primer nivel» y esta nueva coyuntura, marcada sobre todo por el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha motivado ese intentar vincularse más y generar flujos regionales.

La intención es que sea una idea apoyada por el sector público y privado. «Así es la propuesta, hablar con las aerolíneas como una acción cooperada de márketing y ver hasta qué están dispuestas las aerolíneas y los gobiernos y el sector privado de cada país», resume Pos.

La directora de Márketing Turístico de Paraguay, Antonia Cárdenas, confía en que para mediados o final de año pueda haber resultados.

Su país vende este año en Fitur joyas de su Patrimonio Mundial ante la Unesco como la Misión Jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná o actividades como la observación de aves, que según su promoción turística tiene en el Bosque Atlántico del Alto Paraná un paraíso al respecto.

Paraguay presume de recibir a «muchísimos turistas» de la región, como Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, y con América para América, si llega a ver la luz, esperan seguir atrayendo a un turismo «de aventuras, religioso, vivencial y en familia».

Aunque México no participa de forma directa en las conversaciones, su secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, señaló este jueves a EFE que la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está «muy conectada con los demás ministros» para sumarse a los esfuerzos tanto de Visit South America como de América para América. EFE

