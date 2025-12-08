Sudán cierra su principal campo petrolífero por combates entre el Ejército y paramilitares

2 minutos

Jartum, 8 dic (EFE).- Las autoridades sudanesas ordenaron este lunes el cierre del campo petrolífero de Heglig, el principal del país y estratégico para el procesamiento del crudo de Sudán del Sur, debido a violentos enfrentamientos en la zona fronteriza entre el Ejército regular y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápida (FAR).

Según informaron a EFE fuentes de seguridad sudanesas, «el cierre del campo y la evacuación de los trabajadores a zonas seguras son medidas de precaución decididas para evitar daños a las instalaciones petroleras» por los enfrentamientos en la región de Heglig, ubicada en el estado de Kordofán del Sur y fronteriza con el territorio sursudanés.

Se trata de la segunda vez que las autoridades deciden cerrar Heglig desde septiembre debido a ataques de las FAR en esa zona, blanco de continuos bombardeos de los paramilitares que intentan avanzar hacia el este de Sudán tras controlar los cinco estados de la vecina y extensa región de Darfur durante la guerra, desatada en abril de 2023.

Con el cese de la producción en ese campo, Sudán pierde todo lo que quedaba de su producción de petróleo, que se había deteriorado antes de la guerra de unos 60.000 barriles por día a unos 20.000 en la actualidad.

El campo de Heglig, históricamente disputado entre Sudán y Sudán del Sur, contiene 75 pozos y produce unos 20.000 barriles de petróleo diarios, mientras que también cuenta con una planta de procesamiento con capacidad para 130.000 barriles de petróleo que procede de Sudán del Sur, un crudo que se procesa y almacena en tanques de combustible con una capacidad de unos 400.000 barriles.

Este petróleo también se bombea a través de oleoductos a puertos de exportación en la costa del mar Rojo, en el este de Sudán, y a través de los cuales Sudán del Sur puede exportar la mayor cantidad de su crudo, ya que no tiene costa y depende de su vecino norteño para este tipo de operaciones comerciales.

Por eso, la suspensión de la producción en Heglig representaría un fuerte revés para Sudán del Sur, donde el petróleo es la línea vital del empobrecido país africano y cualquier interrupción prolongada podría reducir los ingresos en divisa y encarecer las importaciones.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta con el desplazamiento interno y externo de más de 13 millones de personas, según la ONU. EFE

