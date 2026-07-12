Sudán condena a muerte en ausencia al líder de los paramilitares por «genocidio»

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Jartum, 12 jul (EFE).- El Tribunal Antiterrorista de Sudán condenó a muerte este domingo ‘in absentia’ al líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo -alias Hemedti-, tras ser encontrado culpable de «genocidio» y de crímenes de lesa humanidad en la guerra que azota al país africano desde 2023.

El presidente de la corte, Al Maamun al Jawad, declaró durante una audiencia celebrada en el complejo judicial de Port Sudán -zona del noreste del país controlada por el Ejército- que dos de los hermanos de Hemedti y otros 13 acusados también recibieron la misma sentencia, que en Sudán se ejecuta en la horca.

Asimismo, fueron encontrados culpables del asesinato del exgobernador del estado occidental de Darfur del Oeste, Jamis Abdalá Akbar, que fue secuestrado y desmembrado el 14 de junio de 2023 poco después de acusar a las FAR de cometer amplias violaciones y un genocidio en esa zona, ahora dominada por los paramilitares.

Los sentenciados fueron condenados en virtud de los artículos del Código Penal sudanés relativos a la perpetración de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, violación, saqueo, desplazamiento forzoso e incitación al odio.

Asimismo, debido a que los sentenciados se encuentran en paradero desconocido, el juez ordenó coordinarse con la Interpol para «detenerlos en cualquier país en el que se encuentren, repatriarlos a Sudán y confiscar las propiedades de las FAR».

Además, indicó que los condenados asesinaron «a miles de personas de la etnia africana masalit de forma sistemática, destruyeron sus barrios residenciales en Al Geneina (capital de Darfur del Oeste), violaron a mujeres, saquearon comercios y bancos, enterraron a gente viva, impidieron la evacuación de heridos y desplazaron forzosamente a miles».

El Tribunal Antiterrorista inició sus tareas en abril de 2025 tras la remisión del expediente de este caso por parte de la Comisión Nacional de Investigación sobre Delitos y Violaciones de la Legislación Nacional y del Derecho Internacional Humanitario, con el fin de juzgar a los acusados en rebeldía de las FAR.

Además de a Hemedti, entre los acusados se encuentran sus dos hermanos, Abdulrahim y Al Goni, el excomandante de las FAR para el estado de Darfur del Oeste, Abdulrahman Yuma, entre otros altos cargos de los paramilitares como Tiyani al Tahir Karshoum Bellah, Idris Hassan Ibrahim Harun y Hamdan al Gali Asil.

El Gobierno de Sudán y otros países -entre ellos Estados Unidos-, así como comisiones de la ONU y ONG internacionales, han acusado a las FAR de cometer limpieza étnica contra comunidades no árabes de Sudán, especialmente en Darfur, durante la guerra iniciada el 15 de abril de 2023 contra el Ejército. EFE

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