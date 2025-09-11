Sudán del Sur acusa a su vicepresidente de «terrorismo» tras una ola de violencia en marzo

Yuba, 11 sep (EFE).- El Gobierno de Sudán del Sur acusó este jueves a su primer vicepresidente y líder del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM/A-IO), Riek Machar, de «terrorismo» y «traición», entre otros cargos, por la ola de violencia entre una milicia opositora y las fuerzas regulares el pasado marzo.

El Ministerio de Justicia sursudanés dijo en un comunicado que Machar, bajo arresto domiciliario desde marzo, fue acusado formalmente junto con otras siete personas que, según el Gobierno, dieron el visto buenos a los ataques de la milicia opositora Ejército Blanco contra las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF).

Tanto Machar como el SPLM/A-IO se desvincularon desde un primer momento de la violencia, mientras que el propio Ejército Blanco calificó al vicepresidente de «traidor» al considerar que ya no ejerce como líder opositor.

Los cargos incluyen asesinato, conspiración, terrorismo, traición, destrucción de propiedad pública y crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el Gobierno del país africano.

Entre el 3 y el 7 de marzo, el Ejército Blanco tuvo como objetivo el cuartel Nasir (norte), contra el que lanzaron un ataque en el que murieron el mayor general David Majur Dak, más de 250 soldados de las SSPDF y un piloto de Naciones Unidas que realizaba tareas de evacuación en la zona.

«Los acusados ​​han sido informados de sus derechos constitucionales, incluido el derecho a representación legal (…) Este juicio se regirá por el debido proceso y garantizará justicia para las víctimas», dijo en declaraciones a la prensa desde Yuba el ministro de Justicia sursudanés, Geng Akech.

El ministro afirmó que estos cargos «demuestran el compromiso» de su Gobierno con el Estado de Derecho y representa una «garantía de que todos los responsables de las atrocidades de Nasir rindan cuentas, independientemente de sus cargos».

Según una investigación realizada por el Gobierno sursudanés, el Ejército Blanco «operó bajo el mando y la influencia» de los líderes del SPLM/A-IO, incluyendo a Machar.

Las autoridades del país más joven del mundo, que se independizó de Sudán en 2011, interrogaron a 83 sospechosos, de los que 21 fueron imputados. Ocho de estos acusados están arrestados el resto en paradero desconocido. EFE

