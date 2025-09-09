Sudán del Sur anuncia que importará energía de la megapresa etíope en el Nilo Azul

Yuba/Adís Abeba, 9 sep (EFE).- Sudán del Sur firmará un acuerdo de suministro eléctrico con Etiopía tras la inauguración de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD) en el Nilo Azul, anunció este martes el presidente, Salva Kiir, quien describió el proyecto como un «hito» para la cooperación regional.

Durante su intervención en la ceremonia de inauguración, celebrada ante el principal muro de la GERD en la región etíope de Benishangul-Gumuz (oeste), a unos quince kilómetros de la frontera con Sudán, Kiir aseguró que el acuerdo supondrá un «salvavidas» para su país.

«Etiopía es un país hermano, y este acuerdo iluminará nuestras ciudades, pueblos, escuelas y hospitales», afirmó el mandatario sursudanés.

«Abrirá oportunidades vitales para nuestras comunidades», agregó.

Diseñada inicialmente para generar 6.000 megavatios de electricidad y almacenar unos 74.000 millones de metros cúbicos de agua en el lago artificial Nigat (Amanecer, en amárico), la capacidad de la GERD se ajustó finalmente a 5.150 megavatios (equivalente a casi seis centrales nucleares).

Para Sudán del Sur, donde el acceso a la energía es de los más bajos del mundo, el acuerdo representa un paso decisivo para aliviar la grave escasez de electricidad que ha obstaculizado su crecimiento económico desde la independencia en 2011.

Kiir elogió la obra no sólo como un logro de la ingeniería, sino también como un triunfo colectivo.

«Esto es más que un proyecto energético. Es un símbolo de unidad, sacrificio y determinación. Demuestra lo que se puede lograr con visión y determinación», señaló.

Asimismo, felicitó a los etíopes y calificó la puesta en marcha de la GERD como «un hito en nuestro camino compartido hacia el progreso».

Etiopía considera la presa vital para su economía y espera no sólo que le permita satisfacer las necesidades energéticas de sus 135 millones de habitantes, la mayoría de los cuales -alrededor un 60 %- no tiene electricidad, sino también poder exportarla a otros países.

La presa, sin embargo, ha sido motivo de una larga disputa con Egipto y Sudán, ya que estos países consideran que es una amenaza para su seguridad hídrica y vulnera acuerdos históricos sobre el uso del agua del Nilo.

La presa, con una altura de 145 metros y una superficie máxima de 1.874 kilómetros cuadrados (un área mayor que la ciudad de Londres), se empezó a construir en 2011, bajo el Gobierno del entonces primer ministro Meles Zenawi (1995-2012). EFE

