Sudán del Sur asegura que sus preparativos electorales tienen respaldo de Unión Africana

Compartir

3 minutos

Yuba, 23 jun (EFE).- El Gobierno de Sudán del Sur afirmó este martes que el alto representante de la Unión Africana (UA) para el Cuerno de África y el Mar Rojo, Jakaya Kikwete, valoró de «forma positiva» los preparativos para las elecciones generales convocadas para el 22 de diciembre.

Tras la partida de Kikwete después de cinco días de visita a Sudán del Sur, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Agok Anyar Madut, declaró a la prensa que la UA «reconoció los avances logrados en los preparativos del proceso electoral y animó a todas las partes implicadas a seguir trabajando juntas para garantizar unas elecciones pacíficas, inclusivas y creíbles».

«Kikwete hizo hincapié en la importancia del diálogo entre las partes y reafirmó el compromiso de la UA de apoyar a Sudán del Sur durante todo el período electoral», aseguró Madut.

Recordó que, durante su viaje, el enviado del organismo africano «mantuvo amplias consultas» con el presidente sursudanés Salva Kiir, los partidos políticos, las instituciones electorales, los diplomáticos y los representantes de organizaciones regionales e internacionales.

También asistió al Segundo Foro Panafricano de Colaboración, celebrado en Sudán del Sur para debatir sobre la transición democrática del país y la aplicación del Acuerdo de Paz Revitalizado que puso fin a la guerra civil sursudanesa en 2018 y que a día de hoy se emplea como norma superior.

Kikwete viajó a Sudán del Sur después de reunirse en la ciudad tanzana de Dar es Salam con distintos grupos de la oposición sursudanesa, desde facciones alineadas con el proceso de paz hasta los movimientos que han desafiado con las armas al Gobierno de transición, en especial tras la escalada de violencia iniciada en el país en marzo de 2025, tras un ataque de la milicia opositora Ejército Blanco a un cuartel militar.

Las elecciones anunciadas para el próximo 22 de diciembre serán las primeras en la corta historia de Sudán del Sur, independizado de Sudán en 2011, por ello la Comisión Electoral Nacional tiene en marcha programas de educación cívica y electoral.

Aunque perciben avances, las autoridades electorales reconocen que siguen existiendo retos importantes, entre los que se incluyen reformas legales, la movilización de recursos, los preparativos logísticos y la aplicación de disposiciones pendientes del acuerdo de paz.

Además, una parte de la oposición y sociedad civil rechazan los comicios por celebrarse sin el respaldo de una constitución permanente y en un contexto de alta conflictividad política, con el exvicepresidente primero y principal líder de la oposición, Riek Machar, bajo arresto domiciliario acusado de terrorismo y traición. EFE

asm-pgc/kba/rcf