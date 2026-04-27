Sudán del Sur confirma 14 muertos al estrellarse una avioneta cerca de Yuba

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Yuba, 27 abr (EFE).- La Autoridad de Aviación Civil de Sudán del Sur confirmó la muerte este lunes de catorce personas, entre ellos dos kenianos, que iban a bordo de una avioneta que se estrelló cerca de la capital del país, Yuba, revisando a la baja la anterior cifra aportada por una fuente oficial.

En un comunicado, la autoridad indicó que la aeronave, una Cessna 208 Caravan operada por CityLink Aviation Ltd., volaba de Yei al Aeropuerto Internacional de Yuba cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo.

«La aeronave despegó de Yei a las 09.15 hora local (07.15 GMT) y perdió la comunicación a las 09:43 (07.43 GMT)», informó la autoridad, que añadió que a bordo «viajaban 13 pasajeros y un piloto. Lamentablemente, no hubo supervivientes».

Según la autoridad, entre las víctimas se encontraban dos ciudadanos kenianos y doce sursudaneses.

Los equipos de emergencia se han desplazado al lugar del accidente para apoyar las labores de recuperación e iniciar las investigaciones preliminares, de acuerdo con la nota, que afirma que los primeros hallazgos sugieren que las malas condiciones meteorológicas pudieron haber influido en el incidente.

«Los informes preliminares indican que la aeronave pudo haberse estrellado debido a condiciones meteorológicas adversas, en concreto por la baja visibilidad», apuntó.

La autoridad enfatizó que las investigaciones continúan y advirtió de que no se deben sacar conclusiones definitivas hasta que se recopile más evidencias: «Se proporcionarán actualizaciones a medida que se disponga de más información verificada», indicó.

El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad aérea en Sudán del Sur, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.

El 29 de enero de 2025, al menos 20 personas murieron y solo una sobrevivió al estrellarse una avioneta poco después de despegar de un campo petrolífero en el estado de Unity con destino a Yuba.

Las víctimas eran trabajadores de la compañía Greater Pioneer Operating Company (GPOC) y dos miembros de la tripulación.EFE

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