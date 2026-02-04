Sudán del Sur confirma la primera muerte por mpox en el país mientras los casos aumentan

2 minutos

Yuba, 4 feb (EFE).- El Gobierno sursudanés confirmó la primera muerte por mpox (enfermedad llamada antes viruela del mono) en el estado de Ecuatoria Occidental, en el suroeste de Sudán del Sur, al tiempo que el número de casos sigue aumentando, informó este miércoles a EFE el ministro de Salud estatal, James Abdullah Arona.

El responsable dijo que el paciente, que dio positivo en la prueba de mpox, falleció ayer en el Hospital Estatal de Yambio después de que se enviaran muestras de laboratorio a la capital, Yuba, para su confirmación.

Según el departamento, el estado de Ecuatoria Occidental ha registrado hasta el momento cuatro casos confirmados de mpox, incluido el paciente fallecido.

Las autoridades sanitarias indicaron que se está realizando el rastreo de contactos, especialmente en los condados de Ezo y Yambio, para identificar posibles casos de exposición y prevenir una mayor propagación.

La mpox es una enfermedad infecciosa que puede causar una erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y fatiga.

El sistema de salud de Sudán del Sur, ya sobrecargado por años de conflicto, inundaciones e infraestructura limitada, enfrenta desafíos para responder a brotes de enfermedades infecciosas.

La capacidad de análisis de laboratorio sigue siendo limitada, y las muestras a menudo se envían a Yuba para su confirmación, lo que causa retrasos en el diagnóstico y la respuesta.

Este fallecimiento se produce tan sólo dos semanas después de que la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) levantara oficialmente la clasificación de la mpox como emergencia de salud pública de seguridad continental.EFE

