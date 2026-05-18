Sudán del Sur detecta un caso de ébola cerca de la frontera con RD del Congo

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Yuba, 18 may (EFE).- Las autoridades de Sudán del Sur detectaron este lunes un caso del virus del ébola en el estado de Equatoria Occidental, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo (RDC) y donde se ha declarado el brote, informaron a EFE fuentes oficiales.

«Hemos confirmado un caso de ébola en Nabiapai, una zona fronteriza con la República Democrática del Congo», dijo a EFE el ministro de Salud de Equatoria Occidental, James Abdalla Arona, en referencia al área ubicada en el condado de Yambio del Sur, en el suroeste del país africano. EFE

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