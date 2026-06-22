Sudán del Sur fija sus primeras elecciones de la historia para el 22 de diciembre

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Yuba, 22 jun (EFE).- Sudán del Sur celebrará el próximo 22 de diciembre las primeras elecciones generales de su historia, tras su independencia en 2011, anunció este lunes la Comisión Electoral Nacional (NEC), tras desencadenar varios aplazamientos y años de transición política.

«La comisión ha deliberado ampliamente sobre las elecciones, tal y como estipulan el Acuerdo de Paz y la Ley Electoral Nacional. Por lo tanto, las elecciones se llevarán a cabo el 22 de diciembre de 2026 y pedimos a todas las partes interesadas que se preparen para este importante ejercicio nacional», declaró el presidente de la NEC, Abednego Akok Kachuol, en una rueda de prensa.

El anuncio cumple, además, con el requisito legal de notificarse seis meses antes de la votación, apuntó.

El jefe del organismo electoral admitió que el proceso aún afronta «grandes desafíos», entre ellos la necesidad de reformas legales pendientes, la compleja logística en el terreno, la educación de los votantes y la movilización de recursos financieros.

En este sentido, instó al Gobierno del presidente Salva Kiir a «acelerar la modificación de los vacíos legales pendientes» y a brindar el «apoyo necesario» para que la comisión pueda cumplir con sus responsabilidades en los meses que quedan hasta la cita en los comicios.

Asimismo, Kachuol hizo un llamamiento urgente a la ciudadanía para que participe activamente en el proceso, al recordar que «la soberanía se ejerce a través del voto».

La semana pasada, la Unión Europea (UE) advirtió al Gobierno del país más joven del mundo del riesgo de seguir adelante con su plan de celebrar elecciones generales este diciembre, antes de adoptar una Constitución que ofrezca una «base jurídica e institucional sólida» al proceso.

Estos comicios estaban previstos inicialmente para diciembre de 2024, pero el Gobierno de transición prorrogó el periodo de implementación del acuerdo de paz de 2018 a finales de 2026 bajo el argumento de que aún debían completarse reformas clave.

De cumplirse los plazos, la cita de diciembre será la primera vez que los sursudaneses acuden a las urnas como nación soberana desde que se separaron de Sudán el 9 de julio de 2011.

Las últimas elecciones en las que participaron se remontan a 2010, cuando el territorio aún era una región semiautónoma y Kiir fue elegido líder de la entonces administración regional de Sudán del Sur. EFE

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