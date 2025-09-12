Sudán del Sur sólo ve beneficios en la megapresa etíope del Nilo

Yuba, 12 sep (EFE).- Sudán del Sur contempla la puesta en marcha de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD) como una gran oportunidad para el desarrollo económico y político del país, que reportará el acceso a una nueva fuente de energía estable y permitirá hasta cierto punto el control de las inundaciones que periódicamente asolan el país sin efectos negativos.

Esa es la lectura general que se hace en el país más joven del mundo del megaproyecto que se inauguró esta semana en Etiopia, una interpretación que choca directamente con la que hacen los otros países con los que comparte el cauce del río Nilo corriente abajo, Sudán y Egipto, que ven en la presa una amenaza directa a su seguridad nacional.

El presidente sursudanés, Salva Kiir, consideró el martes durante la inauguración formal del proyecto, que cuenta con una capacidad para generar 5.150 megavatios de energía eléctrica (equivalente a casi seis centrales nucleares) y para almacenar unos 74.000 millones de metros cúbicos de agua, que la presa es un «salvavidas» para su país, que planea cosechar grandes beneficios de esta iniciativa.

De hecho, lo primero que hizo Kiir fue anunciar la compra de energía proveniente de la instalación.

Expertos sursudaneses consideran que el acuerdo puede suponer una “transformación económica importante” para el país, ya que contará con un suministro de energía más barato y más estable para fomentar la industria y rebajar los costes de vida, además de beneficios en la gestión agrícola como resultado de la esperada regularidad en el flujo del agua del río Nilo.

Otra ventaja de Sudán del Sur es que, al estar situado en mitad de cualquier red regional de distribución eléctrica, su posición política y económica queda reforzada en las ecuaciones de poder en la zona.

Amistad con Etiopía

Kiir calificó el proyecto de «símbolo de la unificación, sacrificio y determinación; demuestra todo lo que la nación puede lograr cuando se une su pueblo bajo una sola visión”, al tiempo que recalcó su cercanía a Etiopía, «que no solo es un vecino, es un hermano con el que compartimos «historia, amistad y futuro conjunto».

Desde que se independizó de Sudán en 2011, dónde estaban todas las principales fuentes de producción energética que empleaba el territorio, Sudán del Sur carece de proyectos de energía e infraestructura eléctrica, y no dispone de suficientes plantas de producción ni una red estable de suministro.

Eso anuló su sector industrial y los servicios vitales y causa la ralentización de la mayoría de proyectos de desarrollo, el aumento del coste de la producción y la dependencia de generadores privados, lo que incrementa la carga sobre los ciudadanos y las empresas.

Todo eso explica por sí solo que el país esté volcado en importar electricidad desde Etiopía, un paso estratégico para proveer la energía con precios razonables, estimular el desarrollo industrial, además de mejorar la calidad de vida.

Política y socialmente, además, Sudán del Sur está más cómodo con una vinculación a un país de etnia africana y de mayoría cristiana como Etiopía, frente a los árabes y musulmanes que dominan el cauce inferior del Nilo en Sudán y Egipto.

Inundaciones

Kiir también apuntó que la presa contribuirá a regular los flujos del río Nilo y prevenir o atenuar inundaciones como las que llevan golpeando el país estacionalmente desde hace cuatro años.

Pese a que el país está enclavado en el cauce del Nilo Blanco, lejos del Nilo Azul donde se ubica la presa, el ministro de Recursos Hídricos de Sudán del Sur, James Makuach, aseguró a EFE que la presencia de diques atenúa y permite gestionar mejor los efectos de las inundaciones.

Eso es precisamente lo que preocupa a Sudán y Egipto, ya que en caso de que Etiopia decida modificar con la presa el caudal del río, su abastecimiento de agua quedará comprometido, un riesgo que Sudán del Sur no padece.

Según dijo a EFE el exconsejero del presidente de Sudán del Sur y miembro del mecanismo conjunto de relaciones con Etiopía, Tut Galuak, la presa etíope sólo aporta beneficios a su país.

«Nos ofrece cero peligro de inundaciones o escasez de agua, y el proyecto ofrece la posibilidad de obtener energía eléctrica, además de reflejar la capacidad de los países de África de gestionar sus recursos en beneficio de todos los países de la cuenca del Nilo”, dijo.

Por su parte, el investigador en asuntos ambientales, Martin John, cree que Sudán del Sur está ante una oportunidad estratégica para reforzar el desarrollo nacional, pero esto “requiere que Yuba adopte políticas claras y estratégicas íntegras para este desarrollo nacional y la cooperación regional, en lugar de bastarse con el papel marginal en los conflictos regionales sobre el Nilo”.

Aclaró a EFE que “controlar los flujos de agua y suministrar la electricidad barata puede reducir la dependencia de la ayuda humanitaria del exterior, refuerza la seguridad alimentaria, crea nuevas oportunidades industriales”.

“Sudán del Sur está ante una oportunidad histórica para reformular de nuevo su relación con el agua y la energía en la región”, concluyó.EFE

