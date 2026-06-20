Sudán deporta a 12.000 extranjeros «ilegales» de Jartum en campaña de «control» ciudadano

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Jartum, 20 jun (EFE).- Las autoridades sudanesas han deportado a 12.000 extranjeros «ilegales», entre los 16.000 detenidos en las campañas lanzadas para «controlar» la población de la capital, Jartum, después de que esta fuera recuperada en mayo del año pasado por el Ejército sudanés de las manos del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Así lo indicó este sábado en un comunicado el portavoz de la Policía sudanesa, el coronel Fath al Rahman, que concretó que las autoridades han llevado a cabo «más de 456 operaciones de inspección para detener a los residentes ilegales, lo que ha dado lugar a la detención de más de 16.000 extranjeros que incumplían las condiciones de residencia».

Aseguró que 12.000 personas de las 16.000 han sido ya deportadas «a sus países de origen», sin precisar dónde, mientras que se ha trasladado a 7.000 refugiados a campamentos situados fuera de la capital sudanesa.

Tras el restablecimiento del control del Ejército sobre Jartum, las autoridades iniciaron campañas para controlar la presencia extranjera, después de anunciar que cientos de refugiados, especialmente de Sudán del Sur, habían combatido como mercenarios junto a las FAR.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Sudán acoge a más de un millón de refugiados, la mayoría procedentes de Sudán del Sur y de los países del Cuerno de África (Etiopía, Eritrea y Somalia) debido a los conflictos, la sequía y la situación económica en sus países.

Además, los refugiados utilizan Sudán como vía de paso hacia Europa, desde donde son trasladados a Libia o Egipto a través de rutas desérticas para realizar la migración irregular por el Mediterráneo.

Los tres años de guerra en Sudán entre el Ejército y las FAR han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo a Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU. EFE

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