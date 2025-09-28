Sudán emite alerta roja por alto riesgo de inundaciones en 5 estados a orillas del Nilo

2 minutos

Jartum, 28 sep (EFE).- La unidad de alerta temprana de la Agencia Meteorológica y el Ministerio de Agricultura e Irrigación de Sudán activó este domingo una alerta roja por un «muy alto riesgo» de inundaciones en cinco estados a orillas del río Nilo.

La advertencia, vigente desde esta mañana hasta el martes a las 22:00 hora local (20:00 hora GMT), responde al notable aumento de los niveles de los ríos Nilo Blanco y Nilo Azul, que amenaza con inundar campos agrícolas, áreas bajas, caminos e infraestructura vital en los estados ribereños de Nilo Azul, Sennar, Jartum, Río Nilo y Nilo Blanco, según un comunicado oficial.

Las autoridades alertaron sobre riesgos directos para propiedades públicas y privadas, urgiendo medidas preventivas inmediatas por parte de la población y las administraciones locales para reducir el volumen de posibles daños.

En la advertencia, las autoridades sudanesas recomendaron a la población desconectar la corriente eléctrica en caso de crecidas para evitar accidentes mortales, no cruzar zonas inundadas ni acercarse a las orillas de los ríos y proteger cultivos, documentos oficiales y suministros de emergencia almacenándolos en lugares elevados.

Además, se instó a priorizar la asistencia a grupos vulnerables, como niños y ancianos, y a identificar refugios seguros para posibles evacuaciones.

La temporada de lluvias en Sudán ocurre principalmente entre junio y octubre, alcanzando su punto más crítico en este último período, con precipitaciones intensas que causan inundaciones generalizadas, agravan las crisis de enfermedades y dificultan la entrega de ayuda humanitaria en zonas de difícil acceso y especialmente afectadas por el conflicto interno.

La organización Save the Children alertó el pasado año del derrumbe de un puente entre dos estados de la inmensa región de Darfur, en el oeste de Sudán, lo que dificultaba la llegada de ayuda a centenares de miles de desplazados en la zona por la guerra iniciada en el país en 2023 entre el Ejército regular y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). EFE

