Sudán insta a la ONU a tomar medidas para levantar el asedio paramilitar de Al Fasher

Jartum, 27 ago (EFE).- El primer ministro de Sudán, Kamil Idris, instó este miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar medidas para levantar el asedio que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha impuesto desde hace meses sobre la ciudad de Al Fasher, capital del estado occidental de Darfur Norte.

En una llamada telefónica, Idris pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que ejerza su «autoridad oficial y moral» y al Consejo de Seguridad que tome medidas «inmediatas» con el objetivo de «levantar el injusto asedio que la milicia ha impuesto a los ciudadanos de Al Fasher», informó la agencia de noticias oficial sudanesa SUNA.

Durante la conversación, Idris instó a Guterres a reubicar inmediatamente todas las organizaciones, agencias especializadas y programas de la ONU en Jartum, en el marco de los esfuerzos del primer ministro sudanés por trasladar de nuevo a la capital del país las sedes de instituciones y organismos que se desplazaron temporalmente hasta la ciudad costera de Port Sudán al inicio del conflicto.

Según SUNA, Guterres apoyó esta idea y prometió «instruir a todas las organizaciones, agencias y programas de la ONU y regionales para que implementen la transición», que consideró un «asunto natural y lógico», al tiempo que aplaudió los esfuerzos del Gobierno sudanés por abrir corredores humanitarios seguros.

Al concluir la llamada, Idris expresó su disposición a cooperar con las Naciones Unidas en aras de la estabilidad en Sudán y prometió reunirse pronto con Guterres.

En esta misma jornada, UNICEF alertó de que Al Fasher vive una “tragedia devastadora” tras 500 días de asedio por parte de las FAR, con miles de niños que sufren desnutrición, enfermedades y violencia sin acceso a ayuda humanitaria, situación que se ha agravado con la aparición de un brote de cólera.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de doce millones, incluidos más de tres millones a Chad, Egipto y Sudán del Sur, lo que ha provocado la mayor crisis humanitaria del planeta. EFE

