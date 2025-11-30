Sudán reafirma su disposición de cooperar con la ONU un mes después de expulsar al PMA

2 minutos

El Cairo, 30 nov (EFE).- El presidente del Consejo de Soberanía de Sudán, Abdelfatah al Burhan, reafirmó este domingo su disposición de colaborar con las Naciones Unidas y todas sus agencias en el país, un mes después de que el Gobierno sudanés expulsara a dos de los principales directivos del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Al Burhan recibió en su despacho al enviado personal del secretario general de la ONU, Ramtane Lamamra, a quien transmitió esta disposición con la intención de que estas agencias puedan «alcanzar los objetivos deseados en todas las áreas de trabajo humanitario, de desarrollo, social y de otra índole», según un comunicado del Consejo.

Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Asuntos Exteriores sudanés, Mohieldin Salem, Al Burhan agradeció los esfuerzos del secretario general de la ONU, António Guterres, y su interés personal en el proceso de paz y reafirmó el compromiso del Gobierno sudanés en mantener su cooperación con la ONU para lograr la seguridad y la estabilidad en Sudán.

Por su parte, Lamamra dijo que viajó a Sudán para dar seguimiento a la situación política, de seguridad y humanitaria, a petición del secretario general de la ONU, quien ha estado siguiendo de cerca la evolución de la situación en Sudán.

El diplomático añadió que comprende la complejidad de la situación para el gobierno sudanés, indicando que «aún existe la oportunidad de un diálogo intrasudanés que ponga fin al derramamiento de sangre y logre la seguridad y la estabilidad» y que «las Naciones Unidas están dispuestas a brindar toda la asistencia posible para lograr este objetivo».

Esta reunión tiene lugar un mes después de que el Gobierno sudanés, controlado por la junta militar, declarara como ‘persona non grata’ al director de la oficina del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Sudán, Laurent Bukera, y a la jefa de operaciones de esta agencia de la ONU, Samantha Chattaraj, a los que dio un plazo de 72 horas para abandonar el país, sin indicar los motivos de esta decisión.

El PMA protestó por esta decisión del Gobierno sudanés, que tuvo lugar, según la agencia, en el momento en el que el país necesita más que nunca su asistencia por la grave crisis humanitaria que atraviesa.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto, otras más de 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y más de la mitad de la población del país se encuentra en niveles agudos de inseguridad alimentaria, según Naciones Unidas. EFE

