Sudán refuerza controles en aeropuertos por temor al ébola tras brotes en países vecinos

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Jartum, 20 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Sudán anunciaron este miércoles la adopción de medidas preventivas en los aeropuertos de Jartum y Port Sudán ante la aparición de casos de ébola en países vecinos, especialmente en Uganda y en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

El Comité Técnico Nacional de Cuarentena del Ministerio de Salud informó en un comunicado de que concluyó los preparativos para aplicar controles sanitarios destinados a impedir la entrada del virus a territorio sudanés, especialmente a través de los pasajeros que llegan al aeropuerto de Port Sudán en vuelos procedentes de Entebbe, Uganda.

Según el comité, las medidas incluyen el seguimiento de casos sospechosos, la implementación de formularios de investigación epidemiológica y la preparación de áreas de control sanitario en los puntos de entrada al país.

El director nacional de Cuarentena, Al Fatih Rabie Abdullah, señaló que la detección de casos de ébola en países vecinos exige una «preparación temprana» en los aeropuertos de Port Sudán y Jartum, debido al elevado número de vuelos que reciben.

Asimismo, explicó que se han reforzado las medidas preventivas en los estados del Mar Rojo, Jartum y Nilo Blanco, fronterizo con Sudán del Sur, mediante evaluaciones continuas en pasos fronterizos y puntos de entrada, además de la activación de un plan de preparación para hacer frente a posibles brotes.

Abdullah indicó también que las autoridades han adoptado un formulario obligatorio para todos los viajeros procedentes de países donde se han detectado casos de ébola y han habilitado una sala de operaciones para supervisar cualquier emergencia sanitaria.

A mediados de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) anunciaron un nuevo brote de ébola en el este de la RDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que este miércoles confirmó que se han registrado 139 muertes y 600 casos sospechosos por la epidemia de ébola, declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote.

El sistema sanitario sudanés atraviesa una grave crisis como consecuencia del conflicto armado en el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que vive el país desde abril de 2023. EFE

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