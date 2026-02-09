Sudán regresa al bloque regional IGAD tras abandonarlo y acusarlo de «violar» su soberanía

2 minutos

Nairobi, 9 feb (EFE).- La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, en inglés) de África Oriental celebró este lunes el retorno al bloque regional de Sudán, que suspendió su propia membresía hace dos años tras acusar al grupo de «violar» su soberanía en el contexto de la guerra sudanesa.

En enero de 2024, Sudán se desvinculó de ese bloque de ocho países africanos en protesta por la participación en una cumbre de la IGAD de Mohamad Hamdan Dagalo ‘Hemedti’, líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentadas al Ejército sudanés en una devastadora guerra desde abril de 2023.

La decisión de Sudán de volver ahora a la IGAD es «una reafirmación de la solidaridad regional y el compromiso colectivo con la paz, la estabilidad y la cooperación en toda la región», celebró el secretario ejecutivo de la organización, Workneh Gebeyehu, en un breve comunicado.

«Como Estado miembro fundador, la renovada participación de Sudán fortalece la unidad de la IGAD y mejora su capacidad para abordar las prioridades regionales compartidas», añadió.

«La Secretaría reafirmó su disposición a trabajar estrechamente con la República de Sudán para promover una solución pacífica de los desafíos actuales y apoyar un futuro seguro y próspero para el pueblo sudanés y la región en general», destacó el comunicado.

Los esfuerzos para lograr el retorno de Sudán a la organización fueron impulsados por Yibuti, país que acoge su sede y cuyo presidente, Ismaïl Omar Guelleh, ocupa la Presidencia rotatoria del bloque.

El Gobierno sudanés tomó la decisión de suspender su membresía de la IGAD en enero de 2024, después de que ‘Hemedti’ fuera invitado a una cumbre extraordinaria de la organización celebrada ese mes en Uganda.

Entonces, Sudán alegó que había optado por congelar su pertenencia tras considerar que la IGAD «despreció» y «violó» su soberanía en la citada cumbre.

Jartum tomó esta decisión días después de anunciar que no participaría en los esfuerzos de mediación para la guerra impulsados por la IGAD, también como consecuencia de la invitación del líder paramilitar a la cumbre.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares. EFE

lbg/pmc/llb