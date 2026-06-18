Suecia, Noruega y Canadá anuncian un nuevo paquete de ayuda militar PURL para Ucrania

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Bruselas, 18 jun (EFE).- Suecia, Noruega y Canadá anunciaron este jueves un nuevo paquete de ayuda militar en el marco de la iniciativa aliada denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en ingles), que contempla la adquisión de armas y munición fabricados en Estados Unidos, que Kiev considera claves para su defensa frente a la agresión rusa.

«Hoy anunciamos un nuevo paquete de ayuda para Ucrania; junto con Noruega y Canadá, estamos contribuyendo con unos 100 millones de dólares estadounidenses. Este es nuestro quinto paquete de apoyo», dijo el ministro sueco de Defensa, Pal Jonson, a su llegada a una reunión ministerial de Defensa en la OTAN.

Añadió que considera que esta iniciativa es «importante para suministrar a los ucranianos equipos de defensa procedentes de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la defensa aérea».

La OTAN coordina la entrega de los paquetes de PURL, entre otras cosas, a través del mando establecido para apoyar el envío de material y formación militar para Ucrania en Wiesbaden (Alemania).

En estrecha colaboración con Ucrania y Estados Unidos, el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, valida los paquetes que se ajusten a las necesidades de Ucrania, como defensa aérea, municiones y otros equipos críticos, para su rápida entrega desde las reservas estadounidenses.

La Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania complementa otras iniciativas en curso para prestar apoyo a Ucrania, como NSATU, el fondo fiduciario de la OTAN para Kiev, o el llamado paquete de asistencia integral (CAP), así como una amplia gama de medidas bilaterales por parte de los aliados y países socios.

La misión en Ormuz

Por otra parte, Jonson dijo que no cree que la OTAN vaya a participar como organización en garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz tras el fin de las hostilidades entre EE. UU. e Irán.

«Formamos parte de la coalición de 40 Estados liderada por Francia y el Reino Unido, y estamos evaluando la posibilidad de contribuir también a una misión de este tipo», dijo el titular sueco, que añadió que confía en que los los aliados de la OTAN «contribuyan».

«Sin embargo, no espero que la OTAN como organización participe directamente en la zona de Ormuz», precisó.

Por otra parte, el ministro belga de Defensa, Theo Franken, también mostró interés en que su país participe en esa zona.

En ese contexto, dijo que Bélgica dispone de un buque dragaminas «listo para ser desplegado» y que se tomará la decisión de llevarlo al estrecho «lo antes posible».

«Por tanto, limpiar de minas y garantizar de nuevo la libertad de navegación allí es crucial para la economía mundial, pero también para las naciones del Golfo y para la población», añadió. EFE

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