Suecia, Noruega y Letonia ven inaceptable la violación rusa del espacio aéreo polaco

2 minutos

Redacción Internacional, 10 sep (EFE).- Los gobiernos de Suecia, Noruega y Letonia consideraron este miércoles inaceptable la violación rusa del espacio aéreo de Polonia y mostraron su apoyo a este último país, subrayando que los aliados «deben trabajar juntos».

«Las violaciones del espacio aéreo polaco por parte de Rusia esta noche son inaceptables. La guerra de agresión rusa contra Ucrania supone una amenaza para la seguridad de toda Europa», indicó en X el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

Polonia, en su opinión, «tiene todo el derecho a defender su espacio aéreo».

Las Fuerzas Armadas polacas informaron durante la madrugada de que durante un ataque ruso a Ucrania decenas de proyectiles rusos habían entrado en el espacio aéreo polaco, obligando a sus defensas a neutralizar a algunos de ellos.

«Le brindamos todo nuestro apoyo, como aliado de la OTAN y miembro de la UE. Suecia y Polonia se mantienen unidos en su apoyo a Ucrania», añadió Kristersson.

En esa misma línea se pronunció el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, quien expresó el «total apoyo y solidaridad» de su país.

A su juicio, lo sucedido en la madrugada es un «claro testimonio» de que la agresión rusa en Ucrania les afecta directamente y deben tomarse las medidas adecuadas.

«Los aliados están y deben seguir trabajando juntos» , aseguró igualmente en X.

El ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, añadió en esa misma plataforma que la violación rusa del espacio aéreo polaco es «profundamente preocupante».

«Celebro la estrecha coordinación entre las autoridades polacas y la OTAN. Noruega reafirma su firme apoyo a nuestro aliado Polonia y nuestro compromiso compartido con la seguridad europea», concluyó el representante noruego. EFE

mgr/alf