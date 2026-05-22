Suecia aplaude el envío de soldados de EE.UU. a Polonia para reforzar el flanco este

2 minutos

Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, aplaudió este viernes la decisión de Estados Unidos de desplegar finalmente 5.000 soldados en Polonia, al considerar que contribuirá a reforzar el flanco este de la OTAN.

«Celebro que Estados Unidos aumente su presencia en Polonia, ya que está en el flanco este, donde tenemos la mayor amenaza», dijo en referencia a Rusia Stenergard a su llegada a la reunión de ministros Exteriores de los miembros de la OTAN en Helsingborg (sur de Suecia), en la que este país escandinavo actúa como anfitrión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la víspera el despliegue militar en Polonia una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país y en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra contra Irán.

Stenergard resaltó, no obstante, que Europa necesita seguir invirtiendo en su propia defensa y sus propias capacidades, y consideró «natural» que Washington reduzca su presencia militar «un poco».

«Deberíamos haber hecho esto hace mucho tiempo, mostrar que merece la pena proteger a Suecia y deberíamos también comprometernos a proteger Europa. Esto es algo que las administraciones estadounidenses nos han pedido desde (el mandato del presidente Dwight D.) Eisenhower» (1953-1961), afirmó.

La titular de Exteriores sueca agradeció la presencia en la reunión de Helsingborg del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, porque eso permitirá tener discusiones «realmente genuinas y ser realmente francos».

«Estamos en la situación de seguridad más difícil desde el fin de la II Guerra Mundial. Necesitamos ser fuertes, estar juntos y asegurarnos que tenemos una fuerte disuasión contra Rusia. Para ello necesitamos estar en sintonía y necesitamos reunirnos», afirmó. EFE

alc/smm/llb