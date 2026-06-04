Suecia autoriza la confiscación de un carguero que transportaba grano ucraniano

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Copenhague, 4 jun (EFE).- Un juzgado de Ystad, ciudad del sur de Suecia, autorizó este jueves la confiscación de un carguero retenido desde hace tres meses en ese país escandinavo y sancionado por las autoridades ucranianas por transportar productos de los territorios de Ucrania ocupados por Rusia.

«El barco forma parte de una investigación preliminar en Ucrania sobre posibles crímenes de guerra. Si analizamos las circunstancias descritas, consideramos que el supuesto delito también es punible en Suecia», dijo a la agencia TT el fiscal del caso, Håkan Larsson.

El Caffa, de «falsa bandera guineana», fue capturado el pasado 6 de marzo por la Guardia Costera sueca cerca de la localidad báltica de Trelleborg.

El carguero figuraba en la lista de naves sancionadas por Ucrania debido a que transporta cereales de los territorios ucranianos ocupados por Rusia, informó entonces la Guardia Costera de Suecia.

«El fallo es un importante precedente para los esfuerzos de Ucrania de proteger sus intereses nacionales y respetar la ley internacional», escribió en su cuenta de X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

Sibiga agradeció a Suecia su cooperación legal y su apoyo «inquebrantable».

«Continuaremos trabajando con nuestros socios para asegurar que los que estén envueltos en la explotación ilegal de los activos ucranianos y otras actividades ilegales sean hechos responsables», escribió Sibiga. EFE

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