Suecia denuncia la ejecución en Irán de un ciudadano con doble nacionalidad

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Copenhague, 18 mar (EFE).- El Gobierno de Suecia denunció este miércoles que un ciudadano sueco con doble nacionalidad, sueca e iraní, ha sido ejecutado por las autoridades iraníes.

«Para nosotros es evidente que el proceso judicial que condujo a que el ciudadano sueco fuese ejecutado no ha cumplido con los requisitos legales. La responsabilidad por esto descansa únicamente en Irán», señaló en un comunicado la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard.

El individuo, de cuya identidad no se ha informado y que había recibido la nacionalidad sueca en 2019, llevaba detenido desde junio del año pasado. EFE

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