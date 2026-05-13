Suecia destinará 1.600 millones de euros a nuevas medidas contra la crisis energética

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Copenhague, 13 may (EFE).- El Gobierno sueco presentó este miércoles un paquete de medidas de 17.500 millones de coronas (unos 1.600 millones de euros) para combatir la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Casi la mitad del montante irá destinado a rebajar temporalmente el precio de la gasolina y el gasóleo, del 1 de julio al 30 de noviembre, en 3 coronas suecas (0,28 euros) por litro; además de a abaratar el transporte público y a rebajar el precio de la electricidad.

El resto del paquete se destinará a medidas que se presentarán más adelante, informó el Gobierno.

«Se trata de la peor crisis energética global que hemos visto. Estaremos al lado de los hogares ayer, hoy y mañana», dijo en rueda de prensa la ministra de Energía sueca, Ebba Busch.

Las medidas se incluirán como una modificación de los presupuestos y el Gobierno de derecha sueco cuenta con aprobarlas antes del verano en el Parlamento, donde cuenta con mayoría gracias al pacto con el ultraderechista Demócratas de Suecia.

Suecia anunció a finales de abril que había emitido una alerta temprana por el riesgo de escasez de combustible para la aviación, basándose en un análisis de la Agencia de Energía, aunque no considera que haya riesgo de racionamiento a corto plazo.

El Gobierno sueco advirtió también con anterioridad de que no descarta medidas para reducir el consumo energético o racionar el uso de combustible si se prolonga la guerra en Irán, aunque excluye que sea algo que considere a corto plazo. EFE

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