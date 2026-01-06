Suecia dispuesta a contribuir a fuerza de paz en Ucrania con un contingente aéreo o naval

1 minuto

París, 6 ene (EFE).- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo este martes que su país está dispuesto a contribuir a una fuerza de paz que se despliegue en Ucrania como parte de unas futuras garantías de seguridad o bien con un contingente de vigilancia aérea o con acciones marítimas de desminado.

Esto podría ocurrir una vez que todas las condiciones se hayan esclarecido y cuando se haya llegado a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, dijo Kristersson a la cadena pública SVT tras la cumbre de la conocida como Coalición de Voluntarios en París.

«Tanto con vigilancia aérea, en la forma de aviones Gripen, como uno de los países que contribuyan con capacidades aéreas, o navalmente con capacidades de desminado en el mar Negro», precisó la posible participación sueca.

Kristersson afirmó que con la cumbre de este martes se ha dado un paso más hacia el establecimiento de unas garantías de seguridad creíbles para Ucrania, lo que a su vez crea condiciones para una «paz sostenible».

En comparación con la reunión anterior de la coalición en Berlín, en esta ocasión el tono de Estados Unidos ha sido «completamente distinto», aseguró el primer ministro sueco, que señaló que en el día de hoy ha habido una confirmación «por escrito» del compromiso de Washington. EFE

cph/psh