The Swiss voice in the world since 1935

Suecia promete más de 6.000 millones en ayuda militar a Ucrania los próximos dos años

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 11 sep (EFE).- El Gobierno sueco prometió este jueves destinar 70.000 millones de coronas (6.389 millones de euros) adicionales los próximos dos años para apoyo militar a Ucrania.

El montante ha sido incluido en la propuesta para los próximos presupuestos del Gobierno del primer ministro, Ulf Kristersson, y tiene asegurado salir adelante en el Parlamento al contar con el apoyo de la formación ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), aliado externo del Ejecutivo que le garantiza la mayoría en la Cámara.

La iniciativa obedece a que el paquete de ayuda militar aprobado para 2024-2026 está casi agotado y al deseo de aumentar el respaldo anual de 25.000 a 40.000 millones de coronas suecas (de 2.282 a 3.651 millones de euros).

«El apoyo del Gobierno a Ucrania es inquebrantable. El resultado de la guerra en Ucrania influirá en la seguridad europea para al menos una generación», dijo en rueda de prensa el ministro sueco de Defensa, Pål Jonson.

El titular de Defensa anunció también el vigésimo paquete de ayuda militar a Ucrania, dentro del marco financiero aprobado para 2024-2026 y que ascenderá a 9.200 millones de coronas (840 millones de euros).

Ese paquete consiste en material producido por la industria de defensa sueca e incluye, entre otros sistemas, 18 piezas de artillería Archer, drones, munición y defensa aérea. EFE

alc/smm/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR