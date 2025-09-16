Suecia rehúsa pronunciarse sobre genocidio en Gaza, pero aboga por más sanciones a Israel

2 minutos

Berlín, 16 sep (EFE).- La ministra sueca de Exteriores, Maria Malmer Stenergard, rehusó este martes pronunciarse hasta que lo hagan los tribunales internacionales acerca de si Israel comete genocidio en Gaza, pero recalcó que la comunidad internacional tiene la obligación de reaccionar ante la situación en la Franja y abogó por nuevas sanciones contra el Gobierno israelí y ministros extremistas.

«En cuanto al informe de Naciones Unidas sobre el tema genocidio, muchos investigadores nos lo han señalado ya en los últimos meses y también lo hemos escuchado», señaló en una rueda de prensa junto a su homólogo alemán, Johann Wadephul.

«En Suecia tenemos una larga tradición -independientemente del gobierno en el poder- de no hacer declaraciones al respecto mientras un tribunal internacional no se haya pronunciado», explicó no obstante la jefa de la diplomacia sueca.

Stenergard señaló, siempre según la traducción al alemán de sus palabras, que, sin embargo, existe «la obligación de prevenir el genocidio o de ponerle fin» y por ello Suecia brinda una gran cantidad de ayuda humanitaria a los palestino.

Y «por ello queremos aumentar la presión sobre el Gobierno israelí y también imponer sanciones a ministros extremistas (…)», recalcó la ministra, quien también apuntó a la información de este martes del ministro israelí de Defensa, Israel Katz, quien anunció una escalada de los bombardeos del Ejército contra la ciudad de Gaza a lo largo de la noche y escribió en la red social X: «Gaza arde».

«En lo que respecta al ataque contra la ciudad de Gaza en Suecia estamos extremadamente preocupados y fuimos desde el principio muy claros cuando se presentaron estos planes acerca de que cualquier cambio territorial por medio de la fuerza constituiría una violación del derecho internacional», afirmó Stenergard.

«Estamos sumamente preocupados por la situación en Gaza y debemos aumentar la presión sobre el Gobierno israelí para que permita el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Pero también debemos aumentar la presión sobre Hamás, que tiene una gran responsabilidad en el sufrimiento de la población», añadió. EFE

cae/jac

(vídeo)