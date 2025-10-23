Suecia ve un amplio apoyo en UE al uso de activos rusos, pero entiende las críticas belgas

1 minuto

Bruselas, 23 oct (EFE).- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, resaltó este jueves el «amplio apoyo» en el seno de la Unión Europea (UE) a la propuesta de usar el efectivo generado por los activos rusos congelados por las sanciones para comprar armas a Ucrania, aunque se mostró comprensivo con las reservas de Bélgica.

«No cantaré victoria hasta que se haya hecho, pero veo un amplio apoyo al uso de los activos congelados de Rusia», afirmó Kristersson a su llegada a la cumbre de líderes de la UE en Bruselas.

Su homólogo belga, Bart De Wever, anunció este jueves que bloqueará cualquier decisión del Consejo Europeo si no hay una «mutualización del riesgo», garantías y el mismo avance de los países que también albergan fondos rusos.

«Está claro que Bélgica sola no puede asumir los riesgos jurídicos, creo que todos entienden eso», dijo Kristersson.

El primer ministro sueco se mostró no obstante «seguro» de que la propuesta que presente la Comisión Europea tendrá en cuenta los posibles riesgos y cómo afrontarlos de forma solidaria.

Kristersson calificó de «señal muy buena» la adopción de un nuevo paquete de sanciones de la UE a Rusia y de medidas similares de Estados Unidos contra el sector energético ruso. EFE

alc/smm/llb

(foto)(vídeo)