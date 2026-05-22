Suecia y Estados Unidos acuerdan estrechar la cooperación tecnológica en áreas como la IA

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Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, firmaron este viernes un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación tecnológica en áreas como la inteligencia artificial (IA), la conectividad, la biomedicina y la innovación en defensa.

La firma se produjo en los márgenes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN celebrada en Helsingborg (sur de Suecia).

Esa declaración, que no incluye compromisos financieros o legales, es la primera de ese tipo que Washington firma con un país de la Unión Europea (UE) y es similar a las suscritas con anterioridad con Reino Unido, Japón y Corea del Sur, informó el Gobierno sueco en un comunicado.

El memorando incluye el acceso mejorado a tecnología punta, una mayor penetración en los mercados y una colaboración más estrecha con el sector empresarial, así como más oportunidades para intercambio en las áreas de investigación e innovación.

«En último término se trata de reforzar nuestra competitividad y proteger nuestros intereses comerciales. Suecia está posicionada como uno de los países más innovadores y creativos del mundo», dijo en el comunicado Stenergard.

Stenergard destacó la importancia de crear «las mejores condiciones posibles para las compañías suecas para seguir liderando el camino en el desarrollo de tecnologías futuras». EFE

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