Suecia y la India firman un acuerdo de cooperación estratégica

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Berlín, 17 may (EFE).- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y su homólogo indio, Narendra Modi, acordaron este domingo profundizar la cooperación entre sus países en diferentes ámbitos, como el comercial, el tecnológico y el de defensa, y firmaron para ello un acuerdo de asociación estratégica.

«Vamos a actualizar y modernizar las zonas de cooperación existentes y expandir esta cooperación a nuevas áreas que determinan el futuro: innovación, tecnologías emergentes, inteligencia artificial, espacio y tecnología geoespacial, junto con la transición verde, por supuesto», dijo Kristersson en una comparecencia conjunta en Gotemburgo.

De entre los resultados concretos del encuentro mantenido hoy, el mandatario sueco destacó la creación de lo que denominó «una cooperación en innovación 2.0» y de un «centro conjunto para la ciencia y las tecnologías» que conecte instituciones académicas de ambos países.

También se ampliará el diálogo político sobre seguridad y defensa, mientras que el grupo copresidido por la India y Suecia para impulsar la transición industrial a nivel global entrará en una tercera fase para acelerar la transición verde de la industria pesada, explicó.

En el plano de la cooperación espacial, Kristersson alabó los «excepcionales logros» alcanzados por la India en los últimos años, como el alunizaje de 2023, y anunció que las respectivas agencias especiales han firmado un acuerdo para colaborar en un instrumento del satélite Shukrayaan-1, que el país asiático pretende enviar a Venus.

«Finalmente, compartimos la ambición de duplicar nuestro comercio bilateral e inversiones en cinco años. A la velocidad actual, creo que podría hacerse realidad incluso antes», concluyó el primer ministro sueco.

Por su parte Modi, que llegó este domingo a Suecia en el marco de su gira europea, subrayó que «las relaciones entre Suecia y la India se basan sobre el fuerte cimiento de los valores democráticos, el Estado de derecho y el desarrollo centrado en el ser humano».

«Ambos países creemos que la innovación es el camino al desarrollo y que la sostenibilidad es nuestra responsabilidad», agregó.

El primer ministro indio destacó el gran potencial para la cooperación en sectores de alta tecnología, como la inteligencia artificial, la tecnología sanitaria y la movilidad verde.

«Podemos aunar la tecnología sueca y la escala india para desarrollar soluciones climáticas para el mundo entero», señaló a modo de ejemplo, y celebró también que la cooperación en el área de la defensa esté «creciendo continuamente». EFE

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