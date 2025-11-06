Suecia y Ucrania firman declaración de intenciones para desarrollar arma de forma conjunta

1 minuto

Copenhague, 6 nov (EFE).- Los ministros de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y Ucrania, Denís Shmigal, firmaron este jueves en Estocolmo una declaración de intenciones para desarrollar armas de forma conjunta en territorio ucraniano.

El acuerdo establece la creación de un centro de innovación en Kiev en el que colaborarán personal sueco y ucraniano, aunque sin fecha fija.

«Tan pronto como sea posible», dijo en rueda de prensa Shmigal, quien señaló que ya existen acuerdos entre empresas de ambos países, aunque evitó dar más detalles «porque si digo el nombre de las firmas ucranianas, los rusos destruirían sus instalaciones».

Jonson señaló en la comparecencia que ayudar a Ucrania «es lo correcto y lo más inteligente y es también una inversión en nuestra seguridad».

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, firmaron hace dos semanas en Suecia un acuerdo similar para la compra por parte de Kiev de hasta 150 cazas Gripen E suecos.

El acuerdo no especifica ni el plazo de entrega de los aviones -aunque Kristersson habló de que podría empezar en tres años- ni la forma de financiar la compra.

Shmigal declaró hoy en Estocolmo que Ucrania pedirá a Suecia que le entregue antiguos modelos del Gripen disponibles el próximo año. EFE

