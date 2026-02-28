Suenan las sirenas en Jerusaén y otros puntos del país tras lanzamiento de misiles de Irán

Jerusalén, 28 jun (EFE).- Las sirenas antiaéreas se activaron la mañana de este sábado en Jerusalén, y en otros puntos del centro de Israel, tras el lanzamiento de una serie de misiles desde Irán, horas después de que Israel y EE.UU. lanzasen su ofensiva conjunta contra el país persa.

Las alarmas sonaron a las 10:29 de la mañana hora local (8:29) en Jerusalén, donde también se vieron interceptaciones de misiles en el cielo y se escucharon explosiones durante minutos. EFE

