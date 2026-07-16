Sugieren impacto de aves en accidente de helicóptero de españoles en Nueva York en 2025

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Nueva York, 16 jul (EFE).- El impacto de aves pudo causar el accidente de helicóptero en Nueva York en el que murió una familia española en 2025, según un informe de expertos divulgado este jueves por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU.

El organismo (NTSB, por sus siglas en inglés) hizo públicos hoy los archivos de la investigación en curso, que contienen un informe de expertos del laboratorio ornitológico del Instituto Smithsonian sobre los restos de aves, en concreto gansos, hallados en la escena tras el accidente.

Los expertos, de acuerdo con su examen de las muestras, afirman que «una bandada mixta de gansos de Brant y Canadá impactó en las aspas del rotor y el estabilizador horizontal», indica el documento, aunque el NTSB recuerda que no ha determinado aún la «causa probable» del accidente. EFE

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