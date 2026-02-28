Suiza, «profundamente preocupada» por ataques a Irán, pide respeto a derecho internacional

1 minuto

Ginebra, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Suiza manifestó este sábado su «profunda preocupación» por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, e instó a que se respete el derecho internacional y la población civil.

«Suiza exige el pleno respeto del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y el derecho humanitario», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores helvético en un mensaje en su cuenta oficial de X.

También hizo un llamamiento a todas las partes a «actuar con la máxima contención».

Agregó que la Embajada de Suiza en Irán está operativa y «a disposición de las partes implicadas». EFE

