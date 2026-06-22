Suiza, facilitadora de diálogo EEUU-Irán, destaca que se haya definido como éste continurá

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Ginebra, 22 jun (EFE).- El Gobierno suizo destacó este lunes que en el inicio de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán éstos hayan logrado definir la forma en que continuarán este proceso de diálogo para alcanzar una paz definitiva.

Al mismo tiempo, Suiza manifestó su disposición a seguir apoyando ese proceso, tras haber ofrecido las facilidades logísticas y diplomáticas para una primera reunión de negociación en el complejo turístico de Bürgenstock, una localidad apartada y de ambiente idílico.

«El facilitador suizo celebra los avances constructivos logrados en el marco de los intensos intercambios diplomáticos que se mantuvieron durante la noche del 21 al 22 de junio en Bürgenstock entre los mediadores, Irán y Estados Unidos» señaló el Ministerio suizo de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Las reuniones, que comenzaron el domingo en torno a las 15.00 hora local se prolongaron durante la noche, tras lo cual Catar y Pakistán -mediadores del proceso- emitieron una declaración informando que se había decidido crear un comité para aplicar una hoja de ruta durante estas conversaciones

Esa hoja de ruta está diseñada para alcanzar un acuerdo en el plazo de 60 días -acordado previamente por Washington y Teherán en un memorando de entendimiento- y para el cual «se iniciarán de inmediato nuevas conversaciones técnicas».

«Se trata de un paso positivo, que permite estructurar la continuación del proceso político y técnico», declaró el Gobierno suizo.

Asimismo, señaló que su objetivo es que «nuestra diplomacia contribuya a la distensión, la estabilidad y la paz», sin especificar en qué lugar las partes han decidido que tengan lugar las conversaciones de carácter técnico. EFE

is/jgb