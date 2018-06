Pero los seguidores de la Guardia Pontificia Suiza no se sentirán decepcionados. Antiguos exguardias suizos, vestidos con los tradicionales uniformes de inspiración renacentista y posiblemente con los nuevos cascos de PVC estampados, estarán presentes en las actividades.

La mayoría de la población suiza es cristiana, pero el cristianismo está en declive y el porcentaje de no creyentes va en aumento. Los católicos son el grupo más grande, el 37% de la población residente en Suiza en 2016. En 1970 era el 47%, según cifras de la Oficina Federal de Estadística.

A pesar de que no tiene representación oficial en esa institución el Vaticano tiene alrededor de 50 observadores en el CMI que participan en diversos comités dedicados a cuestiones como la consolidación de la paz, la doctrina religiosa y la educación. El viaje del papa se considera, por tanto, importante ya que es un intento para fortalecer la unidad cristiana.

El papa visitará la ciudad de Calvino este jueves 21 de junio para conmemorar el 70º aniversario del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). Llegará al aeropuerto a las 10:10 am. Será recibido por una delegación del Gobierno suizo, integrada por el presidente Alain Berset y los ministros Doris Leuthard e Ignazio Cassis.

Visita relámpago del papa a Suiza Simon Bradley, Ginebra 20 de junio de 2018 - 11:00 Primera visita del papa Francisco a Suiza. Una estancia de 10 horas solamente en Ginebra y en la que el ecumenismo es el tema. ¿Qué hace el papa Francisco en Ginebra? El papa visitará la ciudad de Calvino este jueves 21 de junio para conmemorar el 70º aniversario del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). Llegará al aeropuerto a las 10:10 am. Será recibido por una delegación del Gobierno suizo, integrada por el presidente Alain Berset y los ministros Doris Leuthard e Ignazio Cassis. Tras las conversaciones oficiales con los miembros del Ejecutivo helvético, el papa visitará la sede del CMI para una sesión ecuménica de oración con representantes de iglesias locales. Después del almuerzo en el Instituto Ecuménico del Castillo de Bossey, en el cercano cantón de Vaud, regresará al CMI para mantener otros encuentros. ¿Por qué visita el papa al CMI? Fundado en 1948, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) reúne a iglesias ortodoxas, anglicanas, metodistas, bautistas, luteranas y reformadas de todo el mundo, pero no a la Iglesia Católica, con la que mantiene una compleja relación. La visita papal forma parte del programa ‘Caminar, orar y trabajar juntos’. Es el resultado de cinco años de esfuerzos por parte de los dirigentes del CMI para persuadir al papa de que visitara esta institución luego de su nombramiento al frente de la Iglesia Católica en 2013. A pesar de que no tiene representación oficial en esa institución el Vaticano tiene alrededor de 50 observadores en el CMI que participan en diversos comités dedicados a cuestiones como la consolidación de la paz, la doctrina religiosa y la educación. El viaje del papa se considera, por tanto, importante ya que es un intento para fortalecer la unidad cristiana. Esta será la segunda visita de Francisco en suelo europeo y con un claro enfoque ecuménico, tal y como ocurrió en octubre de 2016 cuando Francisco viajó a Lund, Suecia, para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma junto con los líderes de la Federación Luterana Mundial. ¿Oficiará una misa? Sí, el papa oficiará una ante unos 41 fieles a las 17:30 horas en el Palacio de Congresos de Palexpo, cerca del aeropuerto de Ginebra. La misa será transmitida en vivo por la televisión pública suiza, RTS/SRF/RSI. El costo de la ceremonia ronda los 2 millones de francos suizos, la mitad de los cuales están destinados a la seguridad. Los católicos suizos fueron invitados a participar en su financiación. La policía local ha advertido que es mejor evitar el aeropuerto de Ginebra y sus alrededores ese día, ya que se espera que miles de personas decidan intentar ver al jefe de la Iglesia Católica, que partirá a Roma a las 20:00 horas. ¿Cuándo fue la última vez que un papa vino a Suiza? La última visita papal fue en 2004, cuando Juan Pablo II visitó Berna y Ginebra en una gira de seis días, un año antes de su muerte. Casi 70 000 personas asistieron a la misa que celebró en alemán. En 1984, también Juan Pablo II permaneció durante cinco días a Suiza y, dos años antes, se entrevistó en el seno de varias organizaciones internacionales en Ginebra, entre ellas el CMI. La primera visita de un representante de San Pedro a Suiza tuvo lugar en 1969, cuando el Pablo VI acudió a la sede europea de las Naciones Unidas. ¿Hay muchos católicos romanos en Suiza? La mayoría de la población suiza es cristiana, pero el cristianismo está en declive y el porcentaje de no creyentes va en aumento. Los católicos son el grupo más grande, el 37% de la población residente en Suiza en 2016. En 1970 era el 47%, según cifras de la Oficina Federal de Estadística. Más de una cuarta parte de los católicos suizos asisten entre seis a doce veces al año a misa. Una encuesta encargada por la Conferencia Episcopal Suiza sobre el matrimonio y la familia en 2014 reveló actitudes liberales sobre el tema de la sexualidad y el matrimonio entre este grupo religioso. El porcentaje de protestantes suizos también ha disminuido considerablemente desde 1970, del 49% al 25% en 2015. Ginebra, la ciudad de Calvino, se llama a veces la 'Roma protestante'. Sin embargo, los tiempos han cambiado. En 2016, cerca del 35% de los habitantes de esta ciudad se declaraban católicos, mientras que el 24%, protestante. ¿Será protegido el papa en Ginebra por la Guardia Suiza? Su seguridad estará a cargo de la policía suiza y de la gendarmería vaticana vestida de civil. Pero los seguidores de la Guardia Pontificia Suiza no se sentirán decepcionados. Antiguos exguardias suizos, vestidos con los tradicionales uniformes de inspiración renacentista y posiblemente con los nuevos cascos de PVC estampados, estarán presentes en las actividades. En Roma, la Guardia Pontificia Suiza es la encargada de proteger al papa desde 1506, con la llegada de los primeros mercenarios suizos al Vaticano, a petición del papa Julio II. Sus 135 miembros deben ser suizos de entre 19 y 30 años de edad, solteros y católicos, que se comprometen a por lo menos durante dos años.