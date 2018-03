Suiza, desde hace 5 años miembro de la ONU

Este contenido fue publicado el 10 de septiembre de 2007 12:28 10 de septiembre de 2007 - 12:28

Fue al otrora presidente Kaspar Villiger (abajo al centro) a quien tocó dirigir el primer discurso de Suiza en la ONU. (Keystone)

Tardó medio siglo y mucha labor de convencimiento, pero finalmente el 10 de septiembre de 2002 Suiza se convertía en miembro a parte entera de la Organización de las Naciones Unidas.

Y si bien ha crecido el apoyo público a esta membresía, cada vez más gente se muestra en contra del envío de soldados suizos en las misiones de paz de la ONU en el extranjero.

En marzo de 2002 la ciudadanía helvética daba -con 55% de votos a favor-, su visto bueno en las urnas a la entrada de Suiza en el organismo mundial y desde entonces se ha mantenido esa imagen positiva con relación a la ONU.



De acuerdo al informe de seguridad 2007 publicado por el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich hace unos meses, el 61% de los entrevistados se dijeron “muy de acuerdo” o “preferentemente de acuerdo” en que Suiza “participe activamente en las tareas de la ONU”.



Andreas Ladner, experto político del Instituto de Administración Pública de Lausana, explica que una de las razones por las que se ha apoyado el ingreso de Suiza a la ONU ha sido el arduo compromiso helvético en las actividades de este organismo internacional.



Como ejemplo, Ladner cita el ámbito de los derechos humanos: el nuevo Consejo de los Derechos Humanos que desde hace un año reemplaza en Ginebra a la desacreditada Comisión de Derechos Humanos a iniciativa helvética.



“La gente se ha acostumbrado a la idea de que formamos parte de ella y se da cuenta de que no hay nada de malo en ello”, comenta el profesor a swissinfo.

Fuerte oposición

Por muchas razones es difícil comprender que el miembro número 190 de la ONU se adhiriera apenas hace un quinquenio al órgano internacional y que lo hizo en medio de una fuerte oposición del partido de derecha Unión Democrática de Centro (UDC) y la campaña de aislamiento emprendida por la Acción a favor de una Suiza independiente y Neutral (ASIN).



Esta actitud reacia aún resultaba más sorprendente por el hecho de que la ciudad suiza de Ginebra es desde 1966 la sede europea de la ONU.



Para Hans Hirter, politólogo de la Universidad de Berna, los niveles estables de apoyo a la adhesión de Suiza a la ONU reflejan que la nueva posición de la Confederación Helvética ante la ONU ya no resulta ser un asunto controvertido.



“No creo que la opinión de la gente haya cambiado mucho desde el 2002. Actualmente se trata más bien de una cuestión de indiferencia”, considera Hirter.

Despliegue de tropas

Pero no puede decirse lo mismo con respecto a la participación de soldados suizos en el despliegue de tropas en las misiones de paz de la ONU. Este soporte ha decrecido continuamente desde 1999, descendiendo del 69 al 54% registrado el año pasado.



“Esto se debe a que es un tema más frecuente en las noticias y es retomado una y otra vez por la UDC”, indica Hirter.



Por su parte, Ladner agrega que la idea de una “neutralidad activa”, que también era recurrente hace algunos años, ya dejó de tener crédito en Suiza.



“Resulta más delicado actualmente la cuestión de la participación de soldados suizos en conflictos, en especial en misiones armadas. La idea de inmiscuirse en un conflicto por esta vía no es aceptada por muchos”, agrega.



“Esto podría cambiar con el tiempo, pero por ahora no hay una discusión clara al respecto.”

Derecho internacional

Cabe decir además que uno de los argumentos principales empleados hace cinco años por los oponentes a la adhesión a la ONU era la supuesta pérdida de la tradicional neutralidad suiza.



Christoph Blocher, líder de opinión de la UDC entonces, y actualmente uno de los siete miembros del gobierno colegiado helvético, argumentaba en su calidad de legislador que la adhesión a la ONU socavaría la democracia directa, ya que los diplomáticos y los funcionarios internacionales de Naciones Unidas antepondrían el derecho internacional a la ley suiza.



Blocher resucitó el tema el mes pasado en su discurso del 1° de agosto –el Día Nacional de Suiza- provocando mucho revuelo en los medios suizos.



Este tipo de comentarios surtió efecto en marzo de 1986, cuando los suizos rechazaron por 75% de votos el intento de adhesión a la ONU, hecho que no volvió a ocurrir en 2002.



De acuerdo a Hirter, la ONU ya había perdido hace cinco años su imagen de oveja negra, lugar que ahora ocupa la Unión Europea.



“La Guerra Fría había concluido y con el advenimiento de la globalización, la gente pudo darse cuenta de que no era bueno para la imagen de Suiza ser uno de los últimos países en adherirse (a la ONU)”, sostiene Hirter.



swissinfo, Adam Beaumont

(Traducido del inglés por Patricia Islas Züttel)

Suiza y la ONU El debate sobre la adhesión de Suiza a la ONU comenzó a tomar fuerza a finales de la década de los años 60. El gobierno presentó su primer informe sobre la ONU en 1969, con la conclusión de que aún era prematuro el ingreso de la Confederación Helvética en las Naciones Unidas.



Fue hasta 1977 que las autoridades suizas fijaron como meta la membresía en la ONU; sin embargo los cantones y la población no compartían esa idea. En marzo de 1986 un claro rechazo en las urnas cerraba la puerta a la adhesión de Suiza a la ONU.



Recién a mediados de la década pasada los políticos helvéticos volvieron a intentar la entrada al círculo de las Naciones Unidas. En 1998 el gobierno presentó el cuarto informe sobre la ONU declarando la adhesión como un “objetivo estratégico”. Cuatro años después Suiza dejó su estatus de observadora para convertirse en miembro a parte entera de la Organización de las Naciones Unidas. Fin del recuadro

