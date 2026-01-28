Suiza adopta las sanciones de la UE para la lucha contra la violencia de bandas en Haití

1 minuto

Ginebra, 28 ene (EFE).- El Gobierno suizo amplió este miércoles sus sanciones para combatir la violencia de bandas organizadas en Haití, adoptando ahora también las establecidas por la Unión Europea (UE), por lo que las personas y entidades afectadas pasan a ser 21.

Desde diciembre de 2022, Suiza había sometido a Haití a un embargo de armas y establecido sanciones financieras y restricciones de viaje a once personas y entidades, basándose únicamente en el régimen de sanciones de la ONU.

Con la aplicación ahora de las medidas de la UE, que entrarán en vigor este miércoles, Suiza aplicará también sanciones financieras y restricciones de movilidad a diez personas y entidades adicionales.

«El Consejo Federal (Ejecutivo suizo) responde a la violencia organizada en Haití y a la dramática situación humanitaria que atraviesa el país», declaró en el comunicado.

En todos los casos se contempla la exención de las sanciones para las actividades humanitarias. EFE

ah/abc/psh