Suiza afirma que sigue en pie la reunión de EE.UU. e Irán con mediadores el viernes

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Ginebra, 18 jun (EFE).- El Gobierno suizo afirmó hoy que por el momento sigue en pie una reunión este viernes entre Estados Unidos, Irán y los mediadores -Pakistán y Catar- en la localidad alpina de Bürgenstock.

En ese lugar, en principio, EE.UU. e Irán debían firmar el memorando de entendimiento que ha extendido el alto el fuego entre ambas partes durante sesenta días, tiempo que tendrán para alcanzar un arreglo final a sus diferencias, pero ambas partes decidieron suscribirlo formalmente ayer.

Suiza también felicitó este acuerdo inicial y consideró que «la firma supone un paso importante hacia la distensión en la región». EFE

is/jlp