The Swiss voice in the world since 1935

Suiza anuncia que financiará doce proyectos para la reconstrucción de Ucrania

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ginebra, 28 ago (EFE).- El Gobierno suizo comunicó hoy una lista de doce proyectos que serán realizados por empresas suizas y que financiará directamente para la reconstrucción de Ucrania, entre los que figuran principalmente obras de infraestructuras en los sectores de la energía, la vivienda y el transporte público.

Asimismo habrá un proyecto para el desminado del que se encargará la Fundación Suiza del Desminado, que tendrá a su cargo la construcción de un taller de mantenimiento y reparación de máquinas utilizadas para ese fin, así como para la adquisición de herramientas modernas.

El presupuesto asignado al conjunto de obras será de 100 millones de francos (107 millones de euros) y han sido atribuidos a proyectos examinados conjuntamente por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza y el Ministerio de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania.

El Gobierno suizo financiará 93 millones del total y el resto será cubierto por empresas suizas y socios ucranianos.

Las iniciativas seleccionadas se podrán en marcha antes de fin de año, según el plan acordado y que ha sido anunciado con motivo de la visita a Suiza de la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko.

Entre los proyectos concretos figura la producción de línea de contacto para el sistema ferroviario de Ucrania, la construcción de casas modulares prefabricadas para los desplazados internos, la instalación de sistemas solares y de estaciones de bombeo de agua en el este del país o la creación de un centro de radioterapia para el tratamiento de cáncer.

En varios casos se establece que se utilizarán materiales locales, sostenibles y que se creará empleo entre la población. EFE

is/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR