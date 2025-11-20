Suiza aprueba una ayuda adicional de 50 millones para atender crisis humanitaria en Sudán

1 minuto

Ginebra, 20 nov (EFE).- El Consejo Federal suizo (Ejecutivo) propondrá al Parlamento un crédito suplementario de 50 millones de francos (53 millones de euros) para asistir a Sudán a causa de la crisis humanitaria que sufre tras dos años y medio de conflicto, agravado en las últimas semanas por la toma por los rebeldes de la última ciudad que el ejército controlaba en la región de Darfur.

«La población de Sudán necesita alimentos, agua potable y medicamentos y la situación ha empeorado con la conquista de la ciudad de Al Fasher por parte de las (rebeldes) Fuerzas de Apoyo Rápido», indicó un comunicado gubernamental remitido este jueves.

Suiza ya ha asistido anteriormente al país norafricano con 140 millones de francos (150 millones de euros) desde el inicio del conflicto, que enfrenta desde el 15 de abril de 2023 a ejército y FAR por el control de amplias regiones sudanesas.

El Consejo Federal recordó que la guerra ha causado más de 12 millones de desplazados, incluidos cuatro millones de refugiados en países vecinos como Chad, Sudán del Sur y Egipto, mientras que 30 millones de sudaneses necesitan asistencia humanitaria.

«La economía se ha desplomado, el sistema sanitario prácticamente ha dejado de funcionar y la presión migratoria aumenta», analizó el Gobierno suizo. EFE

abc/rf